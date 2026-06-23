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林國漳與沈伯洋、蘇巧慧一起午餐 承諾延續「吃飯免錢、讀冊免錢」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長參選人林國漳與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人體驗學生餐盤，一起開心共進午餐。圖／林國漳競辦提供
宜蘭縣長參選人林國漳與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人體驗學生餐盤，一起開心共進午餐。圖／林國漳競辦提供

宜蘭縣長參選人林國漳今受邀到立法院，參加立委陳培瑜舉辦「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗，並與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人共進午餐，林國漳隨後也在臉書貼文，延續免費營養午餐政策，成立精進委員會及推動食農教育。

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林國漳說，學校營養午餐背後，牽涉營養設計、食材採購、食品安全、物流配送、飲食教育及專業人力等環節，對於營養午餐的討論不應該只停留在「要不要免費」，更要進一步思考如何讓孩子吃得更好、更健康、更有教育意義。

林姿妙縣長任內開辦免費營養午餐，減輕家庭負擔，林國漳承諾「吃飯免錢、讀冊免錢」好政策，未來會全面延續並且提升。

林國漳提出兩項規劃，第一，成立「縣級營養午餐精進委員會」，檢視營養午餐的制度與執行細節，從招標採購、供餐配送到保溫設備與食安管理，精進改善，讓孩子能夠熱熱吃飯、好好吃飯，因為一份優質的營養午餐不只是把餐點送進校園，更需完整制度與團隊支撐。

第二，結合在地食材推動食農教育，宜蘭擁有豐富且優質的農漁產品，未來將優先選用宜蘭在地及有機食材，讓孩子每天用餐的同時，也能認識家鄉農業、了解食物從哪裡來，學習尊重土地、珍惜食物。

他也希望中央持續推動「學校午餐及飲食教育條例」，讓營養、食安、專業人力、資訊公開及飲食教育都能有更完整的制度保障，一起為下一代打造更健康、更安心、更有品質的學習環境。

宜蘭縣長參選人林國漳與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人體驗學生餐盤，一起開心共進午餐。圖／林國漳競辦提供
宜蘭縣長參選人林國漳與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人體驗學生餐盤，一起開心共進午餐。圖／林國漳競辦提供

林國漳 沈伯洋 蘇巧慧 2026九合一選舉 宜蘭縣

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