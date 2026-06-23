竹市藍營議員提名惹議？ 黨部澄清：採不記名投票、無循私

國民黨竹市黨部近期進行黨內市議員登記提名作業，昨召開提名審查會，遭傳出有已登記黨員未獲提名，香山區及東區則有未登記黨員擬用徵召方式參選，讓黨內跳腳稱黨部沒有說明理由就送黨中央。

對此，國民黨新竹市黨部澄清，有些選區應選名額甚少，但至少已有三個政黨報名參選，若國民黨提名兩人參選，必然有雙殺落選的極大可能，但為更能公允提名起見，避免武斷徇私之嫌，所以均已在參選人登記之時，再次說明會再召開提名小組審查會討論交換意見，最後各審議委員才在不記名投票方式下決定提名人選，之後還需交由市黨部委員會再次討論確定名單，程序完成後呈報中央黨部備查，很遺憾還是不能盡如人意。

國民黨新竹市黨指出，有關未登記者採而徵召一事，很簡單的邏輯思維即可論斷；新竹市香山區的議員選舉本就保有一名婦女保障名額，未來很有可能將還會再增加一位婦女保障名額，國民黨已缺席八年了，也成為里民茶餘飯後揶揄的題材，一個戰士怕的不是奮戰沙場，而是未戰先降，今能有黨員願意挺身而出，自是求之不得，怎招非議，張冠李戴居心叵測，所以今天要為曾經是藍軍大本營的香山，注入新血輪，徵召參戰，以獲得今年新竹市議員選戰的最大當選率。

據悉，東區議員共6人登記，包括現任議員張祖琰及鍾淑英，和黨員黃婉嫣、張文興、陳清智、樊一嶢，黨部將提名5席並報准樊一嶢參選，另未登記的現任議員黃文政則擬用徵召參選。

南區提名現任議員徐美惠及議長許修睿。西區有陳思妤及呂孟侃登記，僅提名陳思妤。北區提名現任議員黃美慧、吳旭豐、蕭志潔及黨員王雲慶。香山區提名陳慶齡，但擬再徵召1女性參選人吳若茵。平地原住民提名李雅雯、山地原住民提名林夏陞。