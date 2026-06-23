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選人不選黨...各黨主席不利站台？選舉將期待這些大咖

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對地方選舉較少黨主席站台，學者分析指出，意識形態、強調個人特色、藍營諸侯未來性佳都是可能原因。（中央社示意圖）
針對地方選舉較少黨主席站台，學者分析指出，意識形態、強調個人特色、藍營諸侯未來性佳都是可能原因。（中央社示意圖）

「現在是『選人不選黨』的時代，黨主席站台不見得有助候選人增加支持度！」針對近日有報導指出縣市長或議員候選人不傾向找三黨主席（賴清德、鄭麗文黃國昌）站台，學者鈕則勳受訪時分析，應是希望增加更多中間選民支持；學者劉兆隆受訪時則說，賴總統有維安考量，藍營可能角逐2028年者多，讓藍、綠黨主席都較少替人站台。

2026九合一選舉

小英爬山 民眾搶合照

近日有報導指出，由於身兼民進黨主席的總統賴清德處理朝野關係不佳，國民黨主席鄭麗文過度聚焦在兩岸的言論，還有民眾黨主席黃國昌的聲量較過去下滑，因此三黨候選人都較少找黨主席站台。

以民進黨來說，前總統蔡英文就常以「爬山」的民意幫候選人站台，例如台中市長參選人何欣純、高雄市長候選人賴瑞隆與新北市長參選人蘇巧慧等，在爬山時，許多民眾都主動與蔡前總統打招呼、話家常與拍照。

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕近日也勤走基層，沿途受到很多民眾的歡迎。也有地方選務人士指出，不少白營參選人更期待與柯文哲同台。

避免聚焦政黨競爭

對此，文化廣告系教授鈕則勳受訪時表示，候選人的思維不只是要鞏固基本盤而是要選票極大化，因此會希望不要與意識形態太過強烈的人選站台，剛好賴總統、鄭麗文與黃國昌的形象都比較強烈。

此外，鈕則勳也指出，如今是「選人不選黨」的時代，候選人強化個人特質較有機會爭取更多人認同，若找黨主席站台，容易變成政黨競爭，不利爭取中間選民。他說，選票極大化與凸顯個人特質的考量下，候選人不會將黨主席作為助選的首選。

賴總統有維安考量

彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時則分析，各黨因素不太一樣，賴主席是總統，若要合體舉行造勢活動，還要考量維安等複雜安排，增加造勢與競選活動的難度，除非是很大規模的活動，否則對於候選人來說，總統造勢會有不小的行政負擔。

劉兆隆指出，鄭麗文除了有親中疑慮外，國民黨潛在角逐2028年總統的人選很多，無論立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安，未來性與個人魅力比鄭麗文大，因此找他們不只著眼2026年選舉，還有2028年的總統大選。

「地方民代當選得票率約10到13%！」劉兆隆指出，因此對縣市議員來說，個人形象更重要，黨主席站台是否能加分也要觀察。

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鈕則勳 黃國昌 鄭麗文 2026九合一選舉

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