新北瑞芳蝙蝠洞禁潛告示牌 蘇巧慧協調拆除

新北瑞芳蝙蝠洞海域，是北台灣具代表性的潛水與海洋教育聖地，但近期台灣中油公司因考量該海域鄰近深澳專用油港，在蝙蝠洞現場張貼告示，禁止人員進入從事水域活動，嚴重影響當地潛水等水域遊憩觀光產業。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前走訪東北角了解地方需求，經與經濟部、中油協調，告示牌昨日卸除，未來在不影響油港與油輪航行安全為前提下，民眾都可以申請當地的潛水等活動。

蘇巧慧日前走訪新北東北角海岸，與地方潛水人士及業者舉辦座談會，再次提及她所推出的「新皇冠海岸」與「鑽石山城」觀光政見，也實際了解地方對於潛水產業想法，期盼兼顧地方漁民捕魚權益、在地居民生活品質，與觀光產業發展，共同打造新北的城市品牌。

蘇巧慧表示，當時台灣自由潛水發展協會向她陳情，新北瑞芳的蝙蝠洞海域，因為交通便利、岸邊地形平緩、也擁有豐富的混合岩礁與珊瑚礁地形，一直是北台灣極具代表性的潛水與海洋教育聖地，但近期台灣中油公司因為考量該海域鄰近深澳專用油港，在蝙蝠洞現場張貼告示，禁止人員進入從事水域活動，已嚴重影響當地潛水等水域遊憩觀光產業。

蘇巧慧指出，為兼顧中油油輪航行需要，與地方觀光產業，甚至是海洋教育的發展，她和經濟部、中油於昨日召開協調會討論，最終取得共識，在不影響油港與油輪航行安全為前提下，民眾可以申請當地的潛水等活動，未來中油也將依照大家申請的狀況，重新檢討油港範圍，中油也已經依照協調會的結論，於昨日下午將現場的告示牌卸除，她今天特別於臉書上公布這個好消息，通知在地的潛水愛好者，也感謝鍾佳濱、張雅琳委員於過程中一同關心與協助。

蘇巧慧強調，她提出「新皇冠海岸」觀光政見的初衷，就是希望讓大家更親近海洋、了解海洋，就會有更好的海洋生態保育力量，未來若她擔任市長，也會針對東北角的水域活動熱點，進一步做好停車、公廁休息站、周邊整潔維護等配套措施，期盼兼顧地方漁民捕魚權益、在地居民生活品質，與觀光產業發展，讓更多人看見新北美麗的海岸風景，打造新北的城市品牌。