早幫賣過2萬斤鳳梨釋迦？蔣萬安反酸綠委：不是接近選舉才幫宣傳

陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界批評，民進黨立委陳瑩昨喊話台北市長蔣萬安「什麼時候要來買一些？」蔣萬安今受訪表示，北市早在2023年就以實際的行動幫助台灣農民，絕對不是接近選舉才來幫忙宣傳行銷。

梁文傑惹出鳳梨釋迦風波，蔣萬安日前曾說，台東縣長饒慶鈴用錄影談話的方式，而且她是為農民的生計來發聲、爭取訂單，這根本沒有問題，這跟統戰有什麼關係，而且這就是身為地方首長「為所應為」，所以完全無法接受陸委會，要用這樣的理由去來查辦她。

針對鳳梨釋迦爭議，梁文傑昨特別前往民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩國會辦公室吃冰棒，並買了1000支鳳梨釋迦冰棒、100盒鳳梨釋迦，以實際採購行動表達歉意。陳瑩也說，她比較關心的是，台北市長蔣萬安什麼時候要來買一些？不要光說不練，要具體行動。

蔣萬安下午出席115年台北市政府模範公務人員及優秀青年公務人員表揚典禮受訪指出，其實北市府早在2023年就和台東縣府在台北市，選定車站來宣傳行銷台東的鳳梨釋迦，當時就已經賣出了2萬斤。

蔣萬安說，去年市府也再次宣傳行銷台東的鳳梨釋迦，而且賣出超過了預期，還再加碼，所以絕對不是選在這個時間點接近選舉才來幫忙宣傳行銷，北市早在2023年就以實際的行動來宣傳、幫助台灣的農民。