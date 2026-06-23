參訪新北電競基地還上場PK 李四川：讓年輕人銀髮族能獲認同出國比賽

國民黨新北市長參選人李四川今午至新北電競基地參訪時指出，新北市是台灣各地第一個成立公辦電競基地，除了年輕人外很多銀髮族的長輩也很喜歡電競運動。若年底當選市長，會再升級銀髮電競並找第二個電競基地，讓銀髮族願意走出來打電競。

李四川今天下午3時至三重新北電競基地參訪，李四川說，電競的運動除了年輕人很喜愛，現在很多銀髮族的長輩也很喜歡。今天來電競基地還要跟銀髮族長輩PK，李四川笑說：「知道他們都很厲害，等一下要請他們手下留情。」

媒體詢問關於立法院近期審議《電競基本法》，有民進黨立委認為可能排擠其他運動產業資源因此並不支持。李四川表示，電競法是國民黨所提，現在正在辦公聽會，若電競法能制度化，可以讓年輕人或是銀髮族，不管在參與電競活動或是到國外比賽，都能獲得支持並讓所有市民看到及認同，他樂觀其成。

李四川開心的與銀髮族長輩PK。記者黃子騰／攝影

李四川與銀髮族長輩上網PK。記者黃子騰／攝影

李四川坐上賽車椅體驗賽車遊戲。記者黃子騰／攝影