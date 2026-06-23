威如科技爭議延燒！李四川指遭抹黑肉搜　痛批蘇：不要說一套做一套

國民黨新北市長參選人李四川今午至新北電競基地參訪，關於蘇巧慧說正向樂觀的選戰才是市民想看的。李四川表示參選以來被抹黑成黑道、被肉搜，鄰居受困擾，對此很歹勢也很心疼，難道這叫樂觀正向的好好競爭？痛批蘇巧慧不要說一套做一套。

李四川今天下午3時至三重新北電競基地參訪，針對蘇巧慧陣營標案爭議，被發現國民黨立委葛如鈞與威如科技也有關聯，是否擔心影響選情。李四川表示自己擔任公務人員42年，從法律來看外界質疑蘇巧慧在於《公職人員利益衝突迴避法》。葛如鈞的父親也沒有擔任行政院長，他姐姐也不是立委，因此沒有利衝法問題。但外界質疑蘇巧慧的父親及她的職務，申請這些補助是否涉及違反利衝法，蘇巧慧應該出面說明清楚，自己不與置評。

另外蘇巧慧日前說正向樂觀的選戰才是市民想看的，李四川反擊指出，自參選以來，就被對手陣營把解決大巨蛋、招商輝達的副市長變成是黑道。買房子的事被說當時他是局長發照，又說建商是他以前的部屬，全部都是抹黑。再來又將自己房產資料、太太、兒子、住家都上網肉搜，鄰居也深受困擾，李四川說對他們真歹勢，對家人很心疼。難道這就是蘇巧慧所說的樂觀正向的好好競爭？痛批蘇巧慧不要說一套做一套。

李四川與電競好手握手致意。記者黃子騰／攝影