快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

風波後首現身錄影！范姜彥豐淚「無法說出真相」最痛苦

沈伯洋推學齡前周周免費臨托4小時 北市社會局曝：30萬小時量能缺口

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今拋出育兒政見針對6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，盼減輕家長孤獨育兒壓力。北市社會局長姚淑文表示，量能上恐出現近30萬小時缺口，喊話政策不能只有偉大願景或口號。圖／社會局提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋今拋出育兒政見針對6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，盼減輕家長孤獨育兒壓力。北市社會局長姚淑文表示，量能上恐出現近30萬小時缺口，喊話政策不能只有偉大願景或口號。圖／社會局提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋今拋出育兒政見針對6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，盼減輕家長孤獨育兒壓力。北市社會局長姚淑文表示，市府現有8小時免費臨托券，是經過精算，若要讓面費臨托常態化，量能上恐出現近30萬小時缺口，喊話政策不能只有偉大願景或口號，需要在確保有足夠且優質人力前提下，推出可執行方案。

2026九合一選舉

沈伯洋推出「家庭一站通」育兒政見，12行政區各設1處據點，成為育兒「總機」，協助家長解決育兒的疑難雜症，且6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，讓家長有固定的喘息時間和空間，形成一般性需求。同時再加碼2大免費措施，包含增加育兒家長的心理諮詢服務次數，並針對未滿2歲兒童的家庭提供到宅育兒指導服務提升至6次。

社會局長姚淑文指出，現有8小時免費臨托券，服務量能都是經過社會局精心規畫計算，若依照沈伯洋委員提出方案，換算下來每周需要40萬小時臨托量能，但北市現有每周量能大概只能負擔13小時，近30萬小時人力缺口該從哪裡來也是一大問題，呼籲政策不能只有偉大願景或口號，需要在確保有足夠且優質人力前提下，推出可執行方案。

沈伯洋 社會局 北市 2026九合一選舉 台北市長

延伸閱讀

臨托常態化！沈伯洋拋學齡前孩童每周4小時免費 盼家長喘息、經濟活絡

沈伯洋推0到6歲周周免費臨托 北市府：「隨口喊價」的數字遊戲

影／沈伯洋拋常態性臨托服務政見 盼讓家長有喘息空間

擴大育兒減工一小時入法？ 產業界籲審慎評估：輪班挑戰大

相關新聞

國民黨彰化市長參選人出爐 陳文賓勝出温芝樺表態尊重

國民黨彰化市長提名人選今天正式拍板，經過連續3天全民調評估後，黨中央決定提名彰化市民代表會主席陳文賓參選年底彰化市長選舉。另一名爭取提名的縣議員温芝樺表示，尊重黨中央最終決定，並將遵守黨的提名機制，未來持續深耕基層，爭取縣議員連任。

國民黨部僅同意報備參選 花蓮市長魏嘉彥：父親魏東河氣到昏厥

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但國民黨花蓮縣黨部日前通知，將不提名他代表國民黨參選連任，僅同意報備參選；魏嘉...

沈伯洋提議員索資減壓 北市府：「鳳培」2議員年度索資量第一

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受「鏡週刊」專訪指出，議員要資料占了公務員很多時間，如何把索資SOP化、把這件事情變簡單，就可以實質減壓。對此，北市府表示，蔣萬安市長上任以來，年度索資量排名第一的議員，不是民進黨議員簡舒培，就是林延鳳。

媒體民調領先賴瑞隆 柯志恩：與內參趨勢是一致的

「ETtoday民調雲」今天公布高雄市長最新民調，國民黨參選人柯志恩以46.8％支持度領先民進黨參選人賴的42.0％瑞隆，且柯志恩在六項市政能力比較都保有優勢。柯志恩表示，這份民調與他們內參趨勢是一致的，未來不管透過廟口開講或者是透過任何的活動，希望能了解高雄市民真實的想法。

沈伯洋推0到6歲周周免費臨托 北市府：「隨口喊價」的數字遊戲

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提「學齡前孩童周周4小時免費臨托」，北市社會局表示，市府已經有8小時免費臨托券，且臨托不是「隨口喊價」的數字遊戲，若周周4小時免費臨托，每周需約41萬小時的服務量能，但北市目前有近13萬小時，差30萬缺口如何而來？人力缺口擴大。

影／高雄市長選情出現黃金交叉？柯志恩、賴瑞隆對最新民調回應出爐

藍綠高雄市長參選人本月第三份民調今天出爐，國民黨參選人柯志恩以46.8％支持度，領先民進黨參選人賴瑞隆42.0％，雙方相差4.8個百分點，依據最近兩個月民調結果來看，柯志恩首度逆轉勝。柯志恩說，民調結果與國民黨內參民調的趨勢一致，會繼續努力。賴瑞隆則表示，尊重這份「封閉式」民調數據，會當選情參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。