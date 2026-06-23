沈伯洋推學齡前周周免費臨托4小時 北市社會局曝：30萬小時量能缺口

民進黨台北市長參選人沈伯洋今拋出育兒政見針對6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，盼減輕家長孤獨育兒壓力。北市社會局長姚淑文表示，市府現有8小時免費臨托券，是經過精算，若要讓面費臨托常態化，量能上恐出現近30萬小時缺口，喊話政策不能只有偉大願景或口號，需要在確保有足夠且優質人力前提下，推出可執行方案。

沈伯洋推出「家庭一站通」育兒政見，12行政區各設1處據點，成為育兒「總機」，協助家長解決育兒的疑難雜症，且6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，讓家長有固定的喘息時間和空間，形成一般性需求。同時再加碼2大免費措施，包含增加育兒家長的心理諮詢服務次數，並針對未滿2歲兒童的家庭提供到宅育兒指導服務提升至6次。

社會局長姚淑文指出，現有8小時免費臨托券，服務量能都是經過社會局精心規畫計算，若依照沈伯洋委員提出方案，換算下來每周需要40萬小時臨托量能，但北市現有每周量能大概只能負擔13小時，近30萬小時人力缺口該從哪裡來也是一大問題，呼籲政策不能只有偉大願景或口號，需要在確保有足夠且優質人力前提下，推出可執行方案。