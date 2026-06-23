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國民黨彰化市長參選人出爐 陳文賓勝出温芝樺表態尊重

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化市長提名人選今天正式拍板，經過連續3天全民調評估後，黨中央決定提名彰化市民代表會主席陳文賓參選年底彰化市長選舉。記者林敬家／攝影
國民黨彰化市長提名人選今天正式拍板，經過連續3天全民調評估後，黨中央決定提名彰化市民代表會主席陳文賓參選年底彰化市長選舉。記者林敬家／攝影

國民黨彰化市長提名人選今天正式拍板，經過連續3天全民調評估後，黨中央決定提名彰化市民代表會主席陳文賓參選年底彰化市長選舉。另一名爭取提名的縣議員温芝樺表示，尊重黨中央最終決定，並將遵守黨的提名機制，未來持續深耕基層，爭取縣議員連任。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，温芝樺展現風度，願意尊重黨內最終提名人選，充分展現團結精神。他認為，若年底選戰回歸藍綠對決態勢，將有助於凝聚藍營支持者力量，提升勝選機會，讓彰化市有機會重返藍營執政。

温芝樺則表示，從協調階段至今，網路上持續出現針對她及家人的攻擊言論。她指出，政治人物接受公眾檢驗本屬正常，但家人不應成為政治攻防的對象。儘管未獲提名，她仍會以大局為重，尊重黨中央決定，未來無論身處任何位置，都將持續關心地方發展、傾聽基層聲音。

獲得提名的陳文賓表示，接下來將持續勤走基層，爭取市民支持，並全力整合藍營力量，凝聚團結氣勢。他也說，未來將陸續提出市政願景與具體政見，讓市民看見彰化市未來發展藍圖。陳文賓認為，除了藍綠基本盤之外，中間選民的支持將是這場選戰勝負的重要關鍵。

國民黨 彰化 蕭景田 2026九合一選舉

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