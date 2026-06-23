批蔣市府太傲慢！沈伯洋點市民「1感受」 籲蔣萬安回歸市政討論

民進黨台北市長參選人沈伯洋先前接受媒體專訪認為蔣市府態做事非常保守且態度傲慢，沈今天受訪表示，現在市府在回答很多市政問題上都會讓別人感覺「我已經做很好了」，「蔣萬安太常談廢監察院、問別人黨綱等議題」呼籲仍應回歸市政討論。

沈伯洋表示，現在面臨到蠻多的市政問題，市府不管是AI議題、路網銜接、塞車甚至遮陽傘議題的回應都會讓別人感覺，「我已經做很好了」，不然就是稱是中央問題，不然就是顧左右而言他「開始問別人的黨綱？」針對事情來討論並沒有那麼困難，市府公務員對於政策一定也有自己的想法，如果能夠針對政策一起來交流讓台北市更好，才是現在需的方向。

面對媒體提問鄭麗文跟蔣萬安在廢監院議題不同調，沈伯洋表示，政黨內彼此之間對於不同的議題有不同的意見是很正常，但蔣萬安實在太常談論監察院廢除、問別人黨綱等，他還是希望能夠討論回歸市政問題，也是他對這場選戰期待。

沈伯洋競選團隊總幹事、民進黨立委吳思瑤表示，顯然沈伯洋參選帶給蔣萬安非常大的壓力，蔣萬安的市政三步驟從「萬事問沈伯洋」、「萬事罵沈伯洋」變成「萬事學沈伯洋」，希望蔣萬安將心思回歸市政，避免提出各項政策時左支右絀、囫圇吞棗、漫不經心。