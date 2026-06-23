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沈伯洋提議員索資減壓 北市府：「2議員」年度索資量第一

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，聽取城市建設的意見。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，聽取城市建設的意見。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受「鏡週刊」專訪指出，議員要資料占了公務員很多時間，如何把索資SOP化、把這件事情變簡單，就可以實質減壓。對此，北市府表示，蔣萬安市長上任以來，年度索資量排名第一的議員，不是民進黨議員簡舒培，就是林延鳳。

2026九合一選舉

針對沈伯洋委員稱公務員在意索資問題，建議把索資SOP化。北市府副發言人蔡畹鎣表示，蔣市長上任以來，年度索資量排名第一的議員，不是簡舒培議員就是林延鳳議員，若沈伯洋真心希望減輕公務人員負擔，或許應該先和身旁黨內一起掃街的議員們溝通，從減少過度索資做起。

蔡畹鎣表示，沈伯洋的「要敢講、敢認錯」原則很好，市府完全認同。既然如此，請沈委員先示範，過去公開批評台北市大地處無作為，以及稱雙城論壇很多時候是滲透破口，你敢講，但敢認錯了沒有？這個問題已經問了無數次，不要再問A答B、一路答到天邊。請拿出同樣標準檢視自己，並向台北市政府大地處及秘書處同仁公開道歉。

台北市議員鍾沛君也酸，台北市的「索資大魔王」就是民進黨的議員林延鳳與簡舒培，沈伯洋只要馬上打電話提醒「鳳培」二人，叫她們放過基層、適可而止，這個困擾台北市公務員多年的「索資地獄」，今天下午就能立刻解決。

沈伯洋 北市府 議員 2026九合一選舉 台北市長

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