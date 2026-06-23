快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

風波後首現身錄影！范姜彥豐淚「無法說出真相」最痛苦

國民黨部僅同意報備參選 花蓮市長魏嘉彥：父親魏東河氣到昏厥

中央社／ 花蓮縣23日電
國民黨花蓮市長魏嘉彥4月到花蓮縣黨部登記參選連任，卻收到黨部通知，將不提名他代表國民黨參選下屆花蓮市長，僅同意以報備方式參選。圖／魏嘉彥競選辦公室提供
國民黨花蓮市長魏嘉彥4月到花蓮縣黨部登記參選連任，卻收到黨部通知，將不提名他代表國民黨參選下屆花蓮市長，僅同意以報備方式參選。圖／魏嘉彥競選辦公室提供

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但國民黨花蓮縣黨部日前通知，將不提名他代表國民黨參選連任，僅同意報備參選；魏嘉彥表示，他的父親魏東河氣到昏厥。

2026九合一選舉

魏嘉彥今天說，自己是現任市長及國民黨中央委員，依規定完成黨內登記程序，且登記期間並無其他黨員角逐市長提名，沒想到黨部卻僅同意以報備方式來參選，實在不明所以。

魏嘉彥說，上午父親聽聞此事，原本身體就不好，氣到昏厥，現在還在慈濟醫院加護病房觀察。

國民黨已徵召吉安鄉長游淑貞投入下屆花蓮縣長選舉，魏嘉彥的哥哥魏嘉賢以無黨籍身分宣布參選。魏嘉彥開玩笑說，「黨部可能預想未來，提早為自己解套。」

魏嘉彥說，已有法界友人建議，可循假處分等法律途徑保障參選權，不排除採取司法救濟；但尊重黨內決策，也無意與黨部對抗，只希望程序應符合制度精神與公平原則。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮回應，魏嘉彥已完成報備參選程序，因此不會面臨違紀參選的黨紀處分，提名作業最終仍須報請中央核定。

盧新榮說，縣黨部最近接獲多起檢舉，內容涉及魏嘉彥公開力挺非國民黨籍縣長參選人魏嘉賢，以及到外縣市參與發送競選宣傳品等，相關行為是否涉及黨紀問題，將依規定進行處理。

魏家在花蓮堪稱政治世家，魏嘉彥曾任市民代表、縣議員，此次則爭取花蓮市長連任，其父親魏東河曾任花蓮市民代表與3屆花蓮縣議員，母親林珉慧（已故）曾任縣議員、市民代表，姊姊魏如薰曾任市民代表，哥哥魏嘉賢現任議員、曾任花蓮市長、已宣布參選下屆花蓮縣長，弟弟魏鈺晟現為花蓮市民代表，也爭取連任，伯父魏木村也曾任花蓮市長。

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 魏嘉彥

延伸閱讀

魏平政參選彰化縣長遭傳換將 「白露說」引聯想藍營駁斥

到大谷翔平家鄉打棒球！化仁國中小將缺旅費 花蓮市公所連結資源力挺

問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

英相施凱爾宣布請辭 執政黨新黨魁最晚8月底確認

相關新聞

沈伯洋推學齡前周周免費臨托4小時 北市社會局曝：30萬小時量能缺口

民進黨台北市長參選人沈伯洋今拋出育兒政見針對6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，盼減輕家長孤獨育兒壓力。北市社會局長姚淑文表示，市府現有8小時免費臨托券，是經過精算，若要讓面費臨托常態化，量能上恐出現近30萬小時缺口，喊話政策不能只有偉大願景或口號，需要在確保有足夠且優質人力前提下，推出可執行方案。

國民黨彰化市長參選人出爐 陳文賓勝出温芝樺表態尊重

國民黨彰化市長提名人選今天正式拍板，經過連續3天全民調評估後，黨中央決定提名彰化市民代表會主席陳文賓參選年底彰化市長選舉。另一名爭取提名的縣議員温芝樺表示，尊重黨中央最終決定，並將遵守黨的提名機制，未來持續深耕基層，爭取縣議員連任。

國民黨部僅同意報備參選 花蓮市長魏嘉彥：父親魏東河氣到昏厥

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但國民黨花蓮縣黨部日前通知，將不提名他代表國民黨參選連任，僅同意報備參選；魏嘉...

沈伯洋提議員索資減壓 北市府：「鳳培」2議員年度索資量第一

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受「鏡週刊」專訪指出，議員要資料占了公務員很多時間，如何把索資SOP化、把這件事情變簡單，就可以實質減壓。對此，北市府表示，蔣萬安市長上任以來，年度索資量排名第一的議員，不是民進黨議員簡舒培，就是林延鳳。

媒體民調領先賴瑞隆 柯志恩：與內參趨勢是一致的

「ETtoday民調雲」今天公布高雄市長最新民調，國民黨參選人柯志恩以46.8％支持度領先民進黨參選人賴的42.0％瑞隆，且柯志恩在六項市政能力比較都保有優勢。柯志恩表示，這份民調與他們內參趨勢是一致的，未來不管透過廟口開講或者是透過任何的活動，希望能了解高雄市民真實的想法。

沈伯洋推0到6歲周周免費臨托 北市府：「隨口喊價」的數字遊戲

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提「學齡前孩童周周4小時免費臨托」，北市社會局表示，市府已經有8小時免費臨托券，且臨托不是「隨口喊價」的數字遊戲，若周周4小時免費臨托，每周需約41萬小時的服務量能，但北市目前有近13萬小時，差30萬缺口如何而來？人力缺口擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。