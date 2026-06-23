國民黨部僅同意報備參選 花蓮市長魏嘉彥：父親魏東河氣到昏厥

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但國民黨花蓮縣黨部日前通知，將不提名他代表國民黨參選連任，僅同意報備參選；魏嘉彥表示，他的父親魏東河氣到昏厥。

魏嘉彥今天說，自己是現任市長及國民黨中央委員，依規定完成黨內登記程序，且登記期間並無其他黨員角逐市長提名，沒想到黨部卻僅同意以報備方式來參選，實在不明所以。

魏嘉彥說，上午父親聽聞此事，原本身體就不好，氣到昏厥，現在還在慈濟醫院加護病房觀察。

國民黨已徵召吉安鄉長游淑貞投入下屆花蓮縣長選舉，魏嘉彥的哥哥魏嘉賢以無黨籍身分宣布參選。魏嘉彥開玩笑說，「黨部可能預想未來，提早為自己解套。」

魏嘉彥說，已有法界友人建議，可循假處分等法律途徑保障參選權，不排除採取司法救濟；但尊重黨內決策，也無意與黨部對抗，只希望程序應符合制度精神與公平原則。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮回應，魏嘉彥已完成報備參選程序，因此不會面臨違紀參選的黨紀處分，提名作業最終仍須報請中央核定。

盧新榮說，縣黨部最近接獲多起檢舉，內容涉及魏嘉彥公開力挺非國民黨籍縣長參選人魏嘉賢，以及到外縣市參與發送競選宣傳品等，相關行為是否涉及黨紀問題，將依規定進行處理。

魏家在花蓮堪稱政治世家，魏嘉彥曾任市民代表、縣議員，此次則爭取花蓮市長連任，其父親魏東河曾任花蓮市民代表與3屆花蓮縣議員，母親林珉慧（已故）曾任縣議員、市民代表，姊姊魏如薰曾任市民代表，哥哥魏嘉賢現任議員、曾任花蓮市長、已宣布參選下屆花蓮縣長，弟弟魏鈺晟現為花蓮市民代表，也爭取連任，伯父魏木村也曾任花蓮市長。