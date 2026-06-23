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媒體最新民調領先賴瑞隆 柯志恩：與內參趨勢是一致的

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
「ETtoday民調雲」今天公布高雄市長最新民調，其中，在市政能力比較部分，國民黨高雄市長參選人柯志恩都遠超過對手民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，對此，柯志恩表示，這份民調與他們內參趨勢是一致的，未來不管透過廟口開講或者是透過任何的活動，希望能了解高雄市民真實的想法。圖／聯合報資料照片
「ETtoday民調雲」今天公布高雄市長最新民調，其中，在市政能力比較部分，國民黨高雄市長參選人柯志恩都遠超過對手民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，對此，柯志恩表示，這份民調與他們內參趨勢是一致的，未來不管透過廟口開講或者是透過任何的活動，希望能了解高雄市民真實的想法。圖／聯合報資料照片

「ETtoday民調雲」今天公布高雄市長最新民調，國民黨參選人柯志恩以46.8％支持度領先民進黨參選人賴瑞隆的42.0％，且柯志恩在六項市政能力比較都保有優勢。柯志恩表示，這份民調與他們內參趨勢是一致的，未來不管透過廟口開講或者是透過任何的活動，希望能了解高雄市民真實的想法。

2026九合一選舉

柯志恩說，這份民調中的交通安全、校園安全、公共安全、青年的低薪問題以及未來產業的發展等，其實都符合她們目前所關注的議題，未來也會針對高雄市民所關注的，提出在政見當中，

國民黨立委陳菁徽表示，柯志恩在市政能力的比較上，提升高雄教育、 加強取締盜採砂石與亂倒廢土、提升文化素養、重大建設決策透明度、控管政府負債、縮小原縣區與市區發展差距等項目中，她都是完勝，誰是真正有市政專業的市長人選，高雄市民已經做出很明確的表態。

陳菁徽表示，柯志恩是教育專家，不論是幫助孩子學習成長，保護孩子在校園內不受霸凌、遠離毒品等干擾之外，也將會導入更豐沛的教育資源，讓高雄子弟接受最完善的教育。

國民黨立委徐巧芯表示，這份民調透露出一個非常關鍵的政治訊號，高雄的選民結構與投票意向，正在發生實質性的改變。過去外界總認為南部基本盤結構難以撼動，但這份數據直接用客觀指標，說明了天底下沒有什麼不能翻轉的鐵板一塊。

針對高雄市長陳其邁所推動的「演唱會經濟」，徐巧芯說，高雄市民渴望政府能回歸市民的日常，不要天天只會放煙火、吹噓台積電，或是大明星天團，結果房價物價已經被炒到天上，在地年輕人競爭不多的工作機會，領著多年停滯的低薪，買不起房，出門還要擔心治安惡化，為人父母還要憂心校園霸凌等民生根本問題。

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