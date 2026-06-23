媒體最新民調領先賴瑞隆 柯志恩：與內參趨勢是一致的

「ETtoday民調雲」今天公布高雄市長最新民調，國民黨參選人柯志恩以46.8％支持度領先民進黨參選人賴瑞隆的42.0％，且柯志恩在六項市政能力比較都保有優勢。柯志恩表示，這份民調與他們內參趨勢是一致的，未來不管透過廟口開講或者是透過任何的活動，希望能了解高雄市民真實的想法。

柯志恩說，這份民調中的交通安全、校園安全、公共安全、青年的低薪問題以及未來產業的發展等，其實都符合她們目前所關注的議題，未來也會針對高雄市民所關注的，提出在政見當中，

國民黨立委陳菁徽表示，柯志恩在市政能力的比較上，提升高雄教育、 加強取締盜採砂石與亂倒廢土、提升文化素養、重大建設決策透明度、控管政府負債、縮小原縣區與市區發展差距等項目中，她都是完勝，誰是真正有市政專業的市長人選，高雄市民已經做出很明確的表態。

陳菁徽表示，柯志恩是教育專家，不論是幫助孩子學習成長，保護孩子在校園內不受霸凌、遠離毒品等干擾之外，也將會導入更豐沛的教育資源，讓高雄子弟接受最完善的教育。

國民黨立委徐巧芯表示，這份民調透露出一個非常關鍵的政治訊號，高雄的選民結構與投票意向，正在發生實質性的改變。過去外界總認為南部基本盤結構難以撼動，但這份數據直接用客觀指標，說明了天底下沒有什麼不能翻轉的鐵板一塊。

針對高雄市長陳其邁所推動的「演唱會經濟」，徐巧芯說，高雄市民渴望政府能回歸市民的日常，不要天天只會放煙火、吹噓台積電，或是大明星天團，結果房價物價已經被炒到天上，在地年輕人競爭不多的工作機會，領著多年停滯的低薪，買不起房，出門還要擔心治安惡化，為人父母還要憂心校園霸凌等民生根本問題。