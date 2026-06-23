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沈伯洋推0到6歲周周免費臨托 北市府：「隨口喊價」的數字遊戲

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，會前受訪時拋出增加臨時托育的政策。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，會前受訪時拋出增加臨時托育的政策。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今提「學齡前孩童周周4小時免費臨托」，北市社會局表示，市府已經有8小時免費臨托券，且臨托不是「隨口喊價」的數字遊戲，若周周4小時免費臨托，每周需約41萬小時的服務量能，但北市目前有近13萬小時，差30萬缺口如何而來？人力缺口擴大。

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社會局表示，市府是精算確保服務量能，沈伯洋一直在論述上表示關心人力問題，但政策建議卻擴大了人力缺口。

且台北市3至6歲兒童約9成已在周一至周五就讀幼兒園，也就是這41萬新增的臨托需求的將大幅集中在假日，直接造成服務供給不足、人力調度困難等問題，不只難以讓托育家庭減壓、更造成臨托體系打結。

另外，沈伯洋指市府的「家庭教育中心」不該只有一個，應該要每個行政區都設立一個家庭教育中心據點成為「育兒總機」；教育局表示，家庭教育中心是依家庭教育法設置的法定機關，各縣市依法均須設置，主要負責家庭教育、親職教育及家庭支持等法定業務。

北市府也指出，沈伯洋所提的「育兒總機」，更像是現在社會局已有的「居家托育服務中心」，且在12個行政區已經有各一個據點。除此之外，台北市也已設立13處親子館和13處育兒友善園，讓親子家庭共享親子時光，同時更設有育兒資源暨培力中心，提供育兒資源資訊並解決家長在育兒照顧上的疑難雜症。

北市府表示，家庭教育中心有其法定定位與職掌，沈伯洋若對相關制度不熟悉，建議先了解家庭教育法及各地方政府現行運作模式，再提出政策主張。

對於沈伯洋提出的日本東京推動「核心工時」制度，北市人事處表示，所謂的核心工時制度指的是規定時間段內一定要上班，其餘時間自行可以有彈性調配，台北市政府推動彈性工時制度加上居家辦公，已是雙管齊下，目前更是全台政府單位彈性最大的規畫，請沈伯洋應先了解制度與提議的差別。

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