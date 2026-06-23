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影／高雄市長選情出現黃金交叉？柯志恩、賴瑞隆對最新民調回應出爐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
媒體今日公布一份最新民調，國民黨參選人柯志恩（右五）以46.8％支持度，領先民進黨參選人賴瑞隆（右三）42.0％，雙方相差4.8個百分點。圖／高市府提供
媒體今日公布一份最新民調，國民黨參選人柯志恩（右五）以46.8％支持度，領先民進黨參選人賴瑞隆（右三）42.0％，雙方相差4.8個百分點。圖／高市府提供

藍綠高雄市長參選人本月第三份民調今天出爐，國民黨參選人柯志恩以46.8％支持度，領先民進黨參選人賴瑞隆42.0％，雙方相差4.8個百分點，依據最近兩個月民調結果來看，柯志恩首度逆轉勝。柯志恩說，民調結果與國民黨內參民調的趨勢一致，會繼續努力。賴瑞隆則表示，尊重這份「封閉式」民調數據，會當選情參考。

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「ETtoday民調雲」今天公布高雄市長最新民調，若明天是投票日的話，柯志恩以46.8％支持度，領先賴瑞隆的42.0％，雙方相差4.8個百分點，約一成一選民尚未決定支持對象。民調單位說明，抽樣對象為自建會員資料庫內，已貼標設籍高雄市38個行政區且年滿20歲以上民眾。

立委柯志恩表示，這份民調跟國民黨的多份內參民調結果趨勢一致，有關市民關心的治安、公安、道安、就業與青年低薪、房價、托育、交通建設與產業發展、以及校園安全等問題，她已陸續提出政見與願景擘劃，接下來會深入廟口了解市民想法，進而提出具體政見，希望贏得更多市民朋友認同。

柯志恩強調，這份民調結果顯示高雄市民對政治口水感到厭煩，市民想要的是有擔當、能實際解決問題的市長，柯志恩絕對是可以託付的候選人，「會繼續努力，不會辜負市民朋友的信任」。

立委賴瑞隆表示，雖然不是一般專業公開抽樣的開放式民調，但依然尊重該會員封閉式民調的數據，他都會作為選情參考，也相信高雄市民的智慧判斷。他表示，面對選戰持續戰戰兢兢，並勤跑基層與市民互動，相信市民都能做對高雄未來正確的選擇，支持關注高雄權益、最能夠帶領高雄穩健進步的最佳市長人選。

「上報」5月5日民調，賴瑞隆以支持度47%領先柯志恩30.7%，雙方差距16.3個百分點。TVBS民調中心6月3日民調，賴瑞隆以支持度40.3%勝過柯志恩支持度39.7%，雙方差距0.6個百分點。新台灣國策智庫6月12日所公布民調顯示，賴瑞隆支持度46.2％、柯志恩28.4%，兩人差距17.8個百分點。

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