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臨托常態化！沈伯洋拋學齡前孩童每周4小時免費 盼家長喘息、經濟活絡

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，會前受訪時拋出增加臨時托育的政策。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，會前受訪時拋出增加臨時托育的政策。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今拋出育兒政見提出當選後每一行政區都設立家庭教育中心服務據點，成為「育兒總機」解決家長育兒疑難雜症。同時提出對學齡前孩童周周有免費4小時臨托服務，讓臨托服務不在是緊急需要，而是建制化、常態化，讓家長每周有喘息空間，也能促進經濟活絡。

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沈伯洋推出「家庭一站通」育兒政見，12行政區各設1處據點，成為育兒「總機」，協助家長解決育兒的疑難雜症，且6個月至未滿7歲學齡前孩童，每周可享最多4小時的免費臨時托育服務，讓家長有固定的喘息時間和空間，形成一般性需求。同時再加碼2大免費措施，包含增加育兒家長的心理諮詢服務次數，並針對未滿2歲兒童的家庭提供到宅育兒指導服務提升至6次。

沈今天下午出席大台南同鄉會核心幹部座談會指出，這些有些是中央現在有的或市府本來就有的方法，但可以再往上加碼能夠更減輕家庭的負擔，且與他先前提出親子同行卡概念一樣，希望透過政策讓整個生態系可以更好，家長只要每周有固定喘息空間有更多的社交機會，不但能夠解決育兒問題，更能夠去活絡經濟。

不過有藍營議員指出蔣萬安9月將推出對未滿1歲新生兒家庭發放免費8小時臨托券，認為臨托是緊急需要，周周臨托會變為建制化、常態化。沈伯洋說，就思維會將臨托視為緊急需要，但現代社會中則已逐漸成為許多家庭的日常需求，市府也有責任回應，提供家長每周固定的喘息時間與空間。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，沈伯洋向出席幹部致意。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）今天出席台北市大台南同鄉會核心幹部座談會，沈伯洋向出席幹部致意。記者潘俊宏／攝影

民進黨 沈伯洋 台北市長 2026九合一選舉 台北市選舉 育兒

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