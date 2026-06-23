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魏平政參選彰化縣長遭傳換將 「白露說」引聯想藍營駁斥

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
國民黨徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長後，近期地方政壇出現「選前換將」耳語，甚至延伸出過往地方政治傳說「白露說」再被翻出討論，對此魏平政強調不可能。記者簡慧珍／攝影
國民黨徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長後，近期地方政壇出現「選前換將」耳語，甚至延伸出過往地方政治傳說「白露說」再被翻出討論，對此魏平政強調不可能。記者簡慧珍／攝影

國民黨徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長後，近期地方政壇出現「選前換將」耳語，甚至延伸出過往地方政治傳說「白露說」再被翻出討論。對此，彰化縣黨部主委蕭景田強調，不可能換人，目前選戰仍依既定節奏推進。

2026九合一選舉

國民黨於5月13日徵召魏平政後，魏平正在知名度上持續努力，蕭景田表示，對於魏平政目前的成果已很滿意，達預期標準，選舉節奏照常進行，不可能更換人選。

魏平政則指出，近期相關文宣主視覺設計已告一段落，看板這周會陸續翻新，他強調，自己是經中常會通過，鄭麗文主席也將彰化視為重點輔選地區，李哲華主委也時常與他連絡討論選情，整體而言都是往正面發展，不知道為什麼會有這樣的傳言。

不過，「換將說」之所以引發討論，也與彰化政壇過去曾有選前臨陣換人有關。地方政界流傳著前縣長阮剛猛的「白露說」故事，當年仍擔任法官的阮剛猛有意角逐縣長，四處勤跑基層，更曾獲高人斷言，他有縣長命，縣長人選將在節氣「白露」後有變數。

但當時國民黨早已提名縣議長謝式穀參選，此外界多半視為無稽之談。未料謝式穀竟在距離投票僅約3個月退選，阮剛猛隨後接棒參選並順利當選縣長，「白露說」也因此成為彰化政壇傳奇。

也因此，本次魏平政選情未明朗之際，引發部分政壇人士聯想是否會重演「臨陣換將」情節；尤其在國民黨中央徵召確定後，先前爭取提名的前副縣長洪榮章與柯呈枋，最近又開始在公開場合或在網路向選民問安，從上周開始民代與農會系統開始有相關揣測。

但黨內人士認為，應是有人刻意放話，若再度臨時換人，將衝擊政黨誠信與地方布局，機率極低。

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