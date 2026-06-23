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民進黨粉專大翻車...罵蔣萬安遭數百則留言反噬 網友酸：賴清德臉最腫

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨今上午在臉書粉專發文批台北市長蔣萬安，市政當兒戲，還管到中央去？更指他被自己人打臉，臉好腫。結果留言區滿是罵聲，網友直指賴總統的臉最腫。本報資料照片／記者曾學仁攝影
民進黨今上午在臉書粉專發文批台北市長蔣萬安，市政當兒戲，還管到中央去？更指他被自己人打臉，臉好腫。結果留言區滿是罵聲，網友直指賴總統的臉最腫。本報資料照片／記者曾學仁攝影

台北市長選舉熱度高，藍綠市政、政治議題攻防不斷，市長蔣萬安6月中旬更拋出廢監察院建議說。民進黨今上午在臉書粉專發文批蔣萬安，市政當兒戲，還管到中央去？更指他被自己人打臉，臉好腫。結果留言區滿是罵聲，網友直指賴總統的臉最腫。

2026九合一選舉

民進黨今在臉書粉專發文，北市在蔣萬安治理下，市政接二連三出包。從安鼠之亂、北士科變電所爭議，到社子島開發都頻頻出狀況。面對市政亂象，蔣萬安不是優先檢討改善，反而忙著管到中央？

民進黨指出，蔣萬安的主張，甚至連自己人都不買單。2025年4月蔣主張「倒閣」，遭時任國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌聯手打臉；現在蔣再提「廢除監察院」，又被國民黨主席鄭麗文打臉「國民黨目前沒有修憲的規劃」。一直被自己人打臉，蔣萬安的臉真的好腫。更何況，中央的政治問題，到底關台北市長什麼事？

貼文一出，許多網友留言「你們被全民打得更腫不是嗎？」、「我覺得民進黨比較腫耶」、「貴黨現在是打哪裡都能打到自己」、「這黨什麼時候才要先反省自己做的好不好」、「你們都不說自己做差勁的地方耶」、「廢監察院不是民進黨當年主張？打臉打到自己臉上」、「到底有多怕？」

有人更點名賴清德總統、陸委會副主委梁文傑、民進黨台北市長參選人沈伯洋，「梗圖好像在說賴總統」、「賴總統的臉最腫吧，政策一直跳票」、「先叫你們黨主席10講趕快講完啦」、「文傑的臉現在應該比較腫」、「你在說你們自己嗎？」、「貴黨放三個巴掌在蔣身上，放在沈身上的話，滿臉看不到了。」

其他人說，「全推給對手，這發言真的是恥度超高」、「以前我不知道怎麼選舉，現在我知道了，民進黨打誰就投他」、「還是先搞好百姓的生活，發這種沒意義的對立文，只會讓人家看了覺得更可憐」、「希望執政黨能花更多心力治國，不是勤做梗圖大內宣或攻擊其他政黨，看不到一個治國者政黨的高度」、「作為執政黨，可不可以宣揚一下政績。」

700多則留言區罵聲一片，有人說「明明是民進黨粉專，留言區卻都是正常人，現在還在支持民進黨的，真的不是蠢就是壞」、「留言一面倒」、「我還以為留言會挺，結果哈哈哈哈。」

還有人點名小編，「最近發言怪怪的，是不是換人了？」、「可是台北市政滿意度普遍蠻高的欸，小編要不要秀一下滿意度調查？」、「小編辛苦了，每篇發文都是頂天的勇氣跟臉皮」、「小編要不要換一個？真是敗壞黨的名聲」、「這小編急了就直接在官方帳號開罵，你是不是忘記切換帳號了？」

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 賴總統 沈伯洋 民進黨

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