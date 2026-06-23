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拿補助惹議蘇巧慧稱妹妹優秀 李四川競辦：若台灣之光何不公開說明?

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競辦主任江怡臻(圖中)與李四川競辦發言人吳亮賢(圖右)今接受廣播節目專訪。圖／翻攝網頁畫面
李四川競辦主任江怡臻(圖中)與李四川競辦發言人吳亮賢(圖右)今接受廣播節目專訪。圖／翻攝網頁畫面

民眾黨昨再指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純任職公司申請政府補助，卻未依法揭露關係人身分，國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻今受訪表示，不是說拿補助不行，若蘇巧純這麼優秀是台灣之光、新北之光，蘇巧慧就公開揭露，為何不說明清楚？

2026九合一選舉

李四川競辦主任江怡臻與競辦發言人吳亮賢今接受「千秋萬事」廣播節目專訪，江說，蘇巧慧對妹妹的事不願清楚交代，只說「我們已說明過了」，但蘇巧慧擔任立委十年時間，爸爸蘇貞昌擔任行政院長，妹妹蘇巧純獲得國發基金近兩千萬投資，及經濟部的兩筆數百萬元補助，蘇巧慧既然是立委，就涉及有公職人員利益衝突迴避的問題。

江怡臻說，我們認為不是拿補助不行，若蘇巧慧妹妹真的這麼優秀，若是台灣之光、新北之光，那就公開揭露，為何不說明清楚啊？蘇巧慧不說清楚就是在說謊，甚至要團隊打李四川，說李四川現在要創造一個艱苦人的人設，李四川在艱困的環境長大根本無須創造，小時候連爸爸被綁架的錢都籌不出來，但蘇的發言人卻出來攻擊李四川的房子問題。

江怡臻強調，李四川面對弟弟爭議也沒切割，也很大方地說大家年紀都這麼大了，自己該為自己的事負責，房子的事也說得很清楚，就是與太太的薪水購買，把所有合約都拿出來。過去與蘇巧慧說要打正向選舉，蘇陣營卻影射李四川與建商關係很好住豪宅，蘇巧慧現在說謊不道歉，跟綠營側翼網軍一起抹黑，這是什麼正向選舉？

吳亮賢也指，蘇巧純曾自稱威如科技是akaSwap平台的營運者，這是不是有違反利益衝突的部分？另之前蘇巧慧也說，妹妹任職的公司akaSwap跟威如科技是沒有關係，類似外部協作廠商，但最新揭露的證據證明並非如此，這些都應說明清楚。

主持人提問外傳李四川陣營有三路人馬互相競爭、搶位子，過去曾擔任侯友宜辦公室發言人的吳亮賢澄清，不管來自於哪一個團體，現在到李四川競選辦公室大家運作非常融洽，角色分工明確，都是為了李四川而努力，且侯友宜市長不管在公開或不公開場合，也講要全力交棒給李四川，對李四川的力挺毋庸置疑。

蘇巧慧 李四川 江怡臻 2026九合一選舉 新北市選舉

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