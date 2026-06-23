港都最新民調又來了 他分析：時隔4年這數據顯示柯志恩真的會贏

ETtoday公布最新高雄市長民調，顯示柯志恩以46.8%勝過42%的賴瑞隆。國民黨台北市議員參選人陳冠安指出，ETtoday民調4年前，曾準確預測陳其邁會贏柯志恩2成，如今數據顯示柯志恩已然贏過賴瑞隆，這自然意義重大。2026柯志恩真的會贏。

陳冠安表示，這是今年以來第一份顯示柯志恩贏了的民調。而且，近5%的差距，也超過抽樣誤差範圍。是扎扎實實的贏。相信很多人第一反應，都會問，ETtoday準嗎？但必須說，相較於那些泛綠基本盤是非綠兩倍，機構效應綠到出汁的「民調」，ETtoday準多了。

他說，ETtoday這份民調，民進黨支持率34.8%、國民黨19.4%、民眾黨7.5%，換句話說，泛綠大概是非綠的1.3倍左右。而陳其邁的滿意度亦高達66.8%。整體來說，這份民調仍是綠大於藍，只是沒有綠到出汁而已。

陳冠安表示，這也印證他過去的預測，賴瑞隆只能在泛綠基本盤遠大於非綠的民調裡贏過柯志恩。只要民調機構效應不嚴重，綠與非綠基本盤接近，柯志恩就是五五波，就能贏。事實上，作為2022年柯志恩團隊主管新媒體的發言人，印象很深刻，那年的民調，也同樣機構效應綠到出汁，導致數據嚴重偏離。

陳冠安指出，當年選舉結果，陳其邁得票率58.1%、柯志恩40.2%，雙方差距大概約為18%。然而一眾泛綠背景的媒體或機構卻做出的民調，陳柯差距從31.7%到45%；反觀選前兩週公布民調的ETtoday，則顯示陳其邁與柯志恩差距為21.5%，與最終結果18%相當接近。

他說，對柯志恩來說，4年時間，從落後21%變成領先5%；但對賴瑞隆來說，卻是初選之後聲勢持續疲憊，不只無法拿到中間選民的支持，更獲得不到陳其邁支持者的青睞。