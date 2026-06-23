快訊

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

看一場世足賽多燒錢？台灣球迷飛美朝聖曝開銷：被資本鐵拳教育了

台股越過48K未能守住收跌640點 記憶體及被動元件族群成重災區

聽新聞
0:00 / 0:00

港都最新民調又來了 他分析：時隔4年這數據顯示柯志恩真的會贏

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
高雄市長選戰煙硝味濃，民進黨參選人賴瑞隆、國民黨參選人柯志恩（右）同框。本報資料照片
高雄市長選戰煙硝味濃，民進黨參選人賴瑞隆、國民黨參選人柯志恩（右）同框。本報資料照片

ETtoday公布最新高雄市長民調，顯示柯志恩以46.8%勝過42%的賴瑞隆。國民黨台北市議員參選人陳冠安指出，ETtoday民調4年前，曾準確預測陳其邁會贏柯志恩2成，如今數據顯示柯志恩已然贏過賴瑞隆，這自然意義重大。2026柯志恩真的會贏。

2026九合一選舉

陳冠安表示，這是今年以來第一份顯示柯志恩贏了的民調。而且，近5%的差距，也超過抽樣誤差範圍。是扎扎實實的贏。相信很多人第一反應，都會問，ETtoday準嗎？但必須說，相較於那些泛綠基本盤是非綠兩倍，機構效應綠到出汁的「民調」，ETtoday準多了。

他說，ETtoday這份民調，民進黨支持率34.8%、國民黨19.4%、民眾黨7.5%，換句話說，泛綠大概是非綠的1.3倍左右。而陳其邁的滿意度亦高達66.8%。整體來說，這份民調仍是綠大於藍，只是沒有綠到出汁而已。

陳冠安表示，這也印證他過去的預測，賴瑞隆只能在泛綠基本盤遠大於非綠的民調裡贏過柯志恩。只要民調機構效應不嚴重，綠與非綠基本盤接近，柯志恩就是五五波，就能贏。事實上，作為2022年柯志恩團隊主管新媒體的發言人，印象很深刻，那年的民調，也同樣機構效應綠到出汁，導致數據嚴重偏離。

陳冠安指出，當年選舉結果，陳其邁得票率58.1%、柯志恩40.2%，雙方差距大概約為18%。然而一眾泛綠背景的媒體或機構卻做出的民調，陳柯差距從31.7%到45%；反觀選前兩週公布民調的ETtoday，則顯示陳其邁與柯志恩差距為21.5%，與最終結果18%相當接近。

他說，對柯志恩來說，4年時間，從落後21%變成領先5%；但對賴瑞隆來說，卻是初選之後聲勢持續疲憊，不只無法拿到中間選民的支持，更獲得不到陳其邁支持者的青睞。

柯志恩 民調 陳其邁 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

延伸閱讀

澳洲民調稱 逾半數受訪者認為對中關係比對美重要

美濃大峽谷之後廢清法三讀通過 柯志恩：盼土石採取法也能盡速通過

美聯社最新民調 川普處理伊戰方式 65%民眾不滿意

死亡交叉！李在明支持率跌破五成 不支持率首次反超原因曝光

相關新聞

影／高雄市長選情出現黃金交叉？柯志恩、賴瑞隆對最新民調回應出爐

藍綠高雄市長參選人本月第三份民調今天出爐，國民黨參選人柯志恩以46.8％支持度，領先民進黨參選人賴瑞隆42.0％，雙方相差4.8個百分點，依據最近兩個月民調結果來看，柯志恩首度逆轉勝。柯志恩說，民調結果與國民黨內參民調的趨勢一致，會繼續努力。賴瑞隆則表示，尊重這份「封閉式」民調數據，會當選情參考。

魏平政參選彰化縣長遭傳換將 「白露說」引聯想藍營駁斥

國民黨徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長後，近期地方政壇出現「選前換將」耳語，甚至延伸出過往地方政治傳說「白露說」再被翻出討論。對此，彰化縣黨部主委蕭景田強調，不可能換人，目前選戰仍依既定節奏推進。

民進黨粉專大翻車...罵蔣萬安遭數百則留言反噬 網友酸：賴清德臉最腫

台北市長選舉熱度高，藍綠市政、政治議題攻防不斷，市長蔣萬安6月中旬更拋出廢監察院建議說。民進黨今上午在臉書粉專發文批蔣萬安，市政當兒戲，還管到中央去？更指他被自己人打臉，臉好腫。結果留言區滿是罵聲，網友直指賴總統的臉最腫。

拿補助惹議蘇巧慧稱妹妹優秀 李四川競辦：若台灣之光何不公開說明?

民眾黨昨再指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純任職公司申請政府補助，卻未依法揭露關係人身分，國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻今受訪表示，不是說拿補助不行，若蘇巧純這麼優秀是台灣之光、新北之光，蘇巧慧就公開揭露，為何不說明清楚?

港都最新民調又來了 他分析：時隔4年這數據顯示柯志恩真的會贏

ETtoday公布最新高雄市長民調，顯示柯志恩以46.8%勝過42%的賴瑞隆。國民黨台北市議員參選人陳冠安指出，ETtoday民調4年前，曾準確預測陳其邁會贏柯志恩2成，如今數據顯示柯志恩已然贏過賴瑞隆，這自然意義重大。2026柯志恩真的會贏。

綠北北基桃選將也拚合作 黃世杰預告：政見會共同發想

民進黨桃園市長參選人黃世杰、新北市長參選人蘇巧慧等5人23日共同支持指定營養午餐專法。對於北北基桃參選人未來是否會有更多合作機會，黃世杰說，從TPASS政策的成功就能看出，共同生活圈不只是交通上的一致，未來會在很多政見上共同發想，做出更多一致決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。