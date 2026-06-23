綠北北基桃選將也拚合作 黃世杰預告：政見會共同發想

民進黨桃園市長參選人黃世杰、新北市長參選人蘇巧慧等5人23日共同支持指定營養午餐專法。對於北北基桃參選人未來是否會有更多合作機會，黃世杰說，從TPASS政策的成功就能看出，共同生活圈不只是交通上的一致，未來會在很多政見上共同發想，做出更多一致決定。

陳培瑜今日偕餐盒食品公會全國聯合會、營養師公會聯合會共同舉辦「營養午餐及飲食教育條例」記者會。民進黨新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、彰化縣長候選人陳素月及宜蘭縣長候選人林國漳到場支持；台北市長候選人沈伯洋也在活動結束前到場致意，表達支持。

黃世杰致詞時稱，今天有眾多縣市長縣長參選人齊聚一堂，如同蘇巧慧所說，「我們就是聯合來推動全國一致的營養午餐」，要做得更好、讓孩子吃的更健康。

黃世杰表示，北北基桃是共同生活圈，從TPASS政策的成功就能看出，共同生活圈不只是交通上的一致，在很多的政見上，未來都會共同發想；他提到，桃園在交通及很多方面要迎頭趕上，會與北北基桃一起建構更好的政策溝通平台，希望與中央共同合作、攜手努力，讓人民生活過的更好。

被問及主視覺、競選主軸何時出爐？黃世杰坦言，目前正緊鑼密鼓進入最後階段，「不管是競選主軸、主視，及主要政見，會在最短時間內儘快地提出」，也會跟地方所有的競選團隊、議員候選人團結起來進行選務活動，敬請期待。