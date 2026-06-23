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葛如鈞拋威如股份 國民黨團嗆蘇巧慧：蘇巧純要不要拋棄公司？

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，近日被民眾黨指控，任職akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，質疑涉嫌違反利衝法，後來又傳出國民黨立委葛如鈞也是威如科技的股東。對此，國民黨立院黨團呼籲蘇巧慧，葛如鈞都拋棄股份了，那妳的妹妹蘇巧純，要不要拋棄公司？還是要繼續一手審預算、一手領補助？。取自／國民黨立法院黨團臉書
新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，近日被民眾黨指控，任職akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，質疑涉嫌違反利衝法，後來又傳出國民黨立委葛如鈞也是威如科技的股東。對此，國民黨立院黨團呼籲蘇巧慧，葛如鈞都拋棄股份了，那妳的妹妹蘇巧純，要不要拋棄公司？還是要繼續一手審預算、一手領補助？。取自／國民黨立法院黨團臉書

新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，被民眾黨指控任職akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，涉嫌違反利衝法，後來又爆出國民黨立委葛如鈞也是威如的股東。國民黨立院黨團今呼籲蘇巧慧，葛如鈞都拋棄股份了，蘇巧純要不要拋棄公司？還是要繼續一手審預算、一手領補助？

2026九合一選舉

國民黨團表示，蘇巧純是 akaSwap 執行長，其營運公司「威如科技」向經濟部申請國家補助，依「公職人員利益衝突迴避法」姐姐是立委、妹妹是補助案的經營者，本應主動揭露親屬關係，但蘇巧慧裝沒事，沒揭露，被質疑後民進黨不正面回應，反而扯出「國民黨立委葛如鈞也是股東」想轉移焦點。

國民黨團指出，法律管的是「經營者」，不是「小股東」。葛如鈞持股不到 2%、而且已經拋棄股份，跟蘇巧純更是半點親戚關係都沒有，把不相干的人硬拉進來墊背，只證明蘇巧慧躲問題躲到沒招，真正該揭露的，是擔任 akaSwap 執行長的蘇家人，一邊在立法院審預算，一邊讓家人領國家補助、還違法不揭露，這就是民進黨的「執政紅利」被抓包就找人墊背，這不叫反擊，叫心虛 。

國民黨團問蘇巧慧，akaSwap 公司登記在哪裡？註冊商標權人為什麼是威如科技？妹妹是執行長，憑什麼不依法揭露？家人領補助不揭露、說法一改再改，蘇巧慧欠新北市民一個交代。先把話講清楚，再談有沒有資格選新北市長。

葛如鈞 蘇巧慧 國民黨團 2026九合一選舉 新北市選舉

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