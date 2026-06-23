影／蘇巧慧、沈伯洋體驗打餐盤 呼籲重視學生午餐權益

民進黨立委陳培瑜今天邀請餐盒食品商業同業公會全國聯合會與營養師公會全國聯合會在立法院共同舉辦「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，盼藉此呈現學童飲食現況與學校午餐第一線運作需求的同時，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋、桃園市長參選人黃世杰、苗栗市長參選人林月琴、宜蘭縣長參選人林國漳等人一同體驗學生打餐盤。

陳培瑜等人希望未來《學校午餐及飲食教育條例》的立法能夠達到透過飲食教育建立健康飲食習慣、建立合理餐費調整機制、優先使用國產可溯源食材、補足營養午餐專業人力、強化食品安全把關、學校午餐資訊公開透明等訴求。蘇巧慧表示，對於用心的團膳業者我們也應該給予掌聲。她也指出，我們主張免費營養午餐，但是免費這兩個字不是未來營養午餐品質的天花板，而是樓地板。我們應該爭取更多的資源，把包括品質的堅持、在地食材的選用也可以跟國內農漁產畜產等做結合，甚至是食農教育的推廣，讓孩子知道自己在餐桌到產地的這個過程到底是什麼。

民進黨立委陳培瑜（左）今天邀請餐盒食品商業同業公會全國聯合會與營養師公會全國聯合會在立法院共同舉辦「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，盼藉此呈現學童飲食現況與學校午餐第一線運作需求的同時，台北市長參選人沈伯洋（中）、民進黨立委吳思瑤（右）等人一同體驗學生打餐盤。記者余承翰／攝影

民進黨立委陳培瑜今天邀請餐盒食品商業同業公會全國聯合會與營養師公會全國聯合會在立法院共同舉辦「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，盼藉此呈現學童飲食現況與學校午餐第一線運作需求的同時，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一）、桃園市長參選人黃世杰（右二）等人一同體驗學生打餐盤。記者余承翰／攝影