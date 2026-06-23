5綠營選將力挺營養午餐專法 蘇巧慧：餐點免費只是樓地板

全台22縣市陸續推動免費營養午餐，但各地推動情況差異極大，民進黨立委陳培瑜23日偕相關團體及5名綠營縣市長候選人，眾人齊聚大嗑營養午餐，呼籲盡快制定專法。新北市長參選人蘇巧慧更稱，「免費營養午餐絕對不是天花板，而是樓地板」。

陳培瑜今日偕餐盒食品公會全國聯合會、營養師公會聯合會共同舉辦「營養午餐及飲食教育條例」記者會。民進黨新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、彰化縣長候選人陳素月及宜蘭縣長候選人林國漳到場支持；台北市長候選人沈伯洋也在活動結束前到場致意，表達支持。

對於推動營養午餐專法最大困境，陳培瑜說，新版財劃法實施後，各縣市政府是否會因沒有硬性規定而拿掉補助國產食品的錢。目前國教署已積極與各縣市溝通，搜集更多意見，未來如果有專法，如何在中央、地方有共識的情況下，把費用、人力配置、國產食材、營養教育及食農教育都涵蓋到。

黃世杰說，過去各縣市在營養午餐制度上各行其是，若透過中央力量建立制度，能使孩子吃得健康均衡，也能建立更好的營養午餐制度，而非單純比賽餐費多少。

蘇巧慧指出，今年1月，她率先提出國中小營養午餐免費的政見，很高興新北市長侯友宜也宣布在今年9月，在新北全面推動國中小營養午餐免費。「免費的營養午餐絕對不是天花板，而是樓地板」，應用更多心力爭取更多資源，讓孩子吃的更好；作為市長選舉挑戰者，只會要求新北做得更好。

林國璋表示，宜蘭推行營養午餐免費將近8年，有許多值得精進之處，過去許多學童反應熱度不夠，應該針對加熱進行改善，其餘包括有機農業、「三章一Q」認證標章及食材溯源也非常重要。

陳素月說，營養午餐對孩子成長相當重要，彰化縣的農產品占全國產量可說前三名，很多縣市營養午餐雖然免費，但餐費不一致，會影響供餐的量及品質，希望透過制定專法，讓孩子吃得營養並認識食農教育，也讓各縣市和學校在營養午餐提供上有所依循。