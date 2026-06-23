胞妹涉補助案葛如鈞也捲入 蘇巧慧斥：就是一場烏龍爆料

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族爭議延燒，民眾黨近日指控，蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，質疑涉及利益衝突。後又傳出國民黨立委葛如鈞也是威如科技股東，葛如鈞今天證實曾投資10萬元、持股不到2%，強調從未獲利，並宣布將以書面通知公司放棄全部持股及相關權益。對此，蘇巧慧今天出席活動時也回應相關質疑，稱「這就是一場烏龍爆料」。

民眾黨指控，蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任威如科技營運長，威如科技曾申請文化部補助，旗下平台akaSwap也曾獲得政府補助，但相關申請未依法揭露關係人身分，質疑蘇巧慧涉嫌「一手審預算、一手拿補助」。

針對民眾黨指控，蘇巧慧今天出席「午餐吃飽、營養顧好，孩子才會好」學生餐盤體驗活動，被媒體問及此事，她回應「這就是一場烏龍爆料」，妹妹蘇巧純根本不是該公司的股東或職員，認為選舉還是應該回歸到各候選人的特質、能力，以及能夠為城市帶來什麼樣的願景與希望。正向、理性的選戰，才是市民真正想看到的方向。