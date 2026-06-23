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何欣純提三大青年新政 成立青年局、補貼年輕人創業最高200萬元利息

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
青年創業者鍾文平（中）、JOE（左）分享創業艱辛、資源取得不易，希望未來市府提供更多協助，讓年輕人夢想落地。記者陳敬丰／攝影
青年創業者鍾文平（中）、JOE（左）分享創業艱辛、資源取得不易，希望未來市府提供更多協助，讓年輕人夢想落地。記者陳敬丰／攝影

民進黨立委、台中市長參選人何欣純今公布青年三大新政，包含成立青年局、支持青年創業，以及補助年輕人參與國際和公共事務；何承諾，補助青年創業第一筆貸款最高200萬元利息補貼，補助2年，此外創業需要的設備投資利息、場地租金等等，也補助2年。

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何欣純指出，台中是年輕的城市，18到35歲的年輕人占總人口20到25%，她要為這些年輕世代打造能夠乘載夢想的城市，過去在立法院教育文化委員會，一直很支持青年事務與預算，推動青年基本法三讀通過；青年基本法是中央法規，地方政府各單位也要想辦法支持。

何欣純表示，她的青年三大新政第一項，就是成立青年局，六都中四都有青年局、台南有青年事務委員會，只有台中沒有青年相關的一級單位，她會以市府一級單位的規格成立青年局，單一窗口輔導青年就學、就業、創業、參與國際公共事務與人才培育。

第二項政策是支持年輕人創業，何欣純承諾，市府會跟信保基金和銀行端合作，提供青年創業第一筆貸款最高上限200萬元的利息補貼，補貼2年，年輕人創業需要租賃空間與設備，市府也會提供2年利息和租金補貼。

何欣純補充，不僅對年輕人，她會提供給女性創業微型貸款，不管是二度就業或第一次創業，都會有最高50萬元創業貸款利息補貼；此外已經開始盤點山、海、屯、城的地點，要在四大區成立創客中心，並提供公共空間給學生社團練習和成果發表。

何欣純說，三大新政的最後一項是補助年輕人參與國際和公共事務，青年可以發想，不管是壯遊、參加國際研習課程或是海外專案，都能提出計畫向政府申請補助，市府會依照申請人參賽或參展的規模，個人最高補助10萬元、團體最高補助50萬元。

何欣純也邀請青年市民分享近年創業的心得，果醬品牌「果食男子」創辦人鍾文平回憶，10年前創業時政府提供非常多資源幫助店家升級，但這8年來找不到什麼市府資源，即使出國參賽得獎，也只感受到中市府不聞不問，希望未來得到更多市府資源支持。

插畫家JOE說，創業6年多，累積超過40萬粉絲，但一路走來跌跌撞撞，他3年前去市集擺攤，租金是房租的兩倍，沒有家裡支持，真的很難跨出這一步；若未來市府成立青年局，整合各局處資源，讓有需要的青年知道該怎麼解決問題，相信年輕人夢想會更容易實現。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）提出青年三大新政，包含成立青年局、支持青年創業，以及補助年輕人參與國際和公共事務。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）提出青年三大新政，包含成立青年局、支持青年創業，以及補助年輕人參與國際和公共事務。記者陳敬丰／攝影

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