「賴清德的超級奇兵」被狗咬 温世政帶傷受訪批：藍營執政越做越窮

民進黨南投縣長參選人温世政今接受「新聞放鞭炮」節目專訪，他右手食指包紗布受訪，令主持人周玉蔻好奇；温坦言手指被狗咬，跑完行程才去急診，並在節目上吐露心聲嘆「政治人物地位遠不如醫師」，並批南投在藍營執政下越做越窮。

媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目，今天以「南投不蓋焚化爐也能解決垃圾危機？『賴清德的超級奇兵』温世政迎戰神力女超人」為主題專訪，節目一開始就大開温世政玩笑，指他（當牙醫）好好的日子不過，跑去參選，並關心他的右手食指。

由於，温世政右手食指包了一大包，周玉蔻好奇關心，温才說被狗咬，晚上挨家挨戶拜票，民眾開門出來，家中狗狗也跑出來往他手指咬了一口，被咬後考量南投鄉親普遍早睡，決定跑完剩下的100多戶才去急診，打破傷風還縫了好幾針。

他在節目中更吐露披綠袍參選心聲，他大嘆「在台灣，政治人物地位遠不如醫師」，以前看政治人物在台上慷慨陳詞，民心振奮，參選後發現並非如此，雖然鄉親普遍友善，但仍有直嗆不投這個黨、直接拍掉文宣品等狀況，還好他抗壓性不錯。

針對縣政，他直言，以前多在南投市、草屯，以為發展還行，跑鄉鎮才發現除了垃圾，交通、醫療等都是問題，偏鄉甚至像次等公民，縣民人均所得更是全台倒數第三，只贏過花蓮、台東，痛批「藍營執政廿多年，越做越窮」是很大危機。

温世政說，目前的縣長許淑華雖然執政就是穩穩的，但城市治理應該要看得更長遠有完整規畫，像縣內鄉鎮間交通連結缺乏，他將提出「温ㄟ888」政見，其中一個8就是在縣內建置8字形交通網，擴大各鄉鎮與雙鐵、國道串聯帶動產業。

此外，好的咀嚼能力能延緩老化，他將提高老人假牙補助從4萬元至8萬元，開放限制，不用等到快掉光才補助，掉一兩顆就能用，還有5年保固；並將敬老卡從1000元提高到1800元，擴大使用項目，除了搭公車，計程車、超商也能用。