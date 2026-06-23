快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

「賴清德的超級奇兵」被狗咬 温世政帶傷受訪批：藍營執政越做越窮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣長參選人温世政今接受媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪。圖／擷取自寶島聯播網節目
民進黨南投縣長參選人温世政今接受媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪。圖／擷取自寶島聯播網節目

民進黨南投縣長參選人温世政今接受「新聞放鞭炮」節目專訪，他右手食指包紗布受訪，令主持人周玉蔻好奇；温坦言手指被狗咬，跑完行程才去急診，並在節目上吐露心聲嘆「政治人物地位遠不如醫師」，並批南投在藍營執政下越做越窮。

2026九合一選舉

媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目，今天以「南投不蓋焚化爐也能解決垃圾危機？『賴清德的超級奇兵』温世政迎戰神力女超人」為主題專訪，節目一開始就大開温世政玩笑，指他（當牙醫）好好的日子不過，跑去參選，並關心他的右手食指。

由於，温世政右手食指包了一大包，周玉蔻好奇關心，温才說被狗咬，晚上挨家挨戶拜票，民眾開門出來，家中狗狗也跑出來往他手指咬了一口，被咬後考量南投鄉親普遍早睡，決定跑完剩下的100多戶才去急診，打破傷風還縫了好幾針。

他在節目中更吐露披綠袍參選心聲，他大嘆「在台灣，政治人物地位遠不如醫師」，以前看政治人物在台上慷慨陳詞，民心振奮，參選後發現並非如此，雖然鄉親普遍友善，但仍有直嗆不投這個黨、直接拍掉文宣品等狀況，還好他抗壓性不錯。

針對縣政，他直言，以前多在南投市、草屯，以為發展還行，跑鄉鎮才發現除了垃圾，交通、醫療等都是問題，偏鄉甚至像次等公民，縣民人均所得更是全台倒數第三，只贏過花蓮、台東，痛批「藍營執政廿多年，越做越窮」是很大危機。

温世政說，目前的縣長許淑華雖然執政就是穩穩的，但城市治理應該要看得更長遠有完整規畫，像縣內鄉鎮間交通連結缺乏，他將提出「温ㄟ888」政見，其中一個8就是在縣內建置8字形交通網，擴大各鄉鎮與雙鐵、國道串聯帶動產業。

此外，好的咀嚼能力能延緩老化，他將提高老人假牙補助從4萬元至8萬元，開放限制，不用等到快掉光才補助，掉一兩顆就能用，還有5年保固；並將敬老卡從1000元提高到1800元，擴大使用項目，除了搭公車，計程車、超商也能用。

温世政 藍營 賴清德 2026九合一選舉 南投縣選舉

延伸閱讀

問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

【重磅快評】少去酒店換釋迦 梁文傑傷害的何止是農民

【重磅快評】「800年」沒去 不代表酒店傑註記一筆勾銷

【重磅快評】抹紅鳳梨釋迦 梁文傑是在說賴清德的力挺錯了？

相關新聞

5綠營選將力挺營養午餐專法 蘇巧慧：餐點免費只是樓地板

全台22縣市陸續推動免費營養午餐，但各地推動情況差異極大，民進黨立委陳培瑜23日偕相關團體及5名綠營縣市長候選人，眾人齊聚大嗑營養午餐，呼籲盡快制定專法。新北市長參選人蘇巧慧更稱，「免費營養午餐絕對不是天花板，而是樓地板」。

胞妹涉補助案 葛如鈞也捲入 蘇巧慧斥：就是一場烏龍爆料

民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族爭議延燒，民眾黨近日指控，蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的akaSwap公司與獲得文化部補助的威如科技關係密切，質疑涉及利益衝突。後又傳出國民黨立委葛如鈞也是威如科技股東，葛如鈞今天證實曾投資10萬元、持股不到2%，強調從未獲利，並宣布將以書面通知公司放棄全部持股及相關權益。對此，蘇巧慧今天出席活動時也回應相關質疑，稱「這就是一場烏龍爆料」。

「賴清德的超級奇兵」被狗咬 温世政帶傷受訪批：藍營執政越做越窮

民進黨南投縣長參選人温世政今接受「新聞放鞭炮」節目專訪，他右手食指包紗布受訪，令主持人周玉蔻好奇；温坦言手指被狗咬，跑完行程才去急診，並在節目上吐露心聲嘆「政治人物地位遠不如醫師」，並批南投在藍營執政下越做越窮。

白揭蘇家涉標案意外波及葛如鈞　蘇巧慧：早說過是烏龍爆料

民眾黨指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧，其胞妹蘇巧純任職的akaSwap公司與獲得文化部補助的威如公司關係密切，意外爆出國民黨不分區立委葛如鈞也是股東，葛則稱這是出於對同窗的支持才小額認購價值約10萬元的股份，佔比不到2％，從未有任何獲利，並宣布拋棄股份與權益。

兄長參選縣長成關鍵？魏嘉彥未獲藍營提名 縣黨部：涉檢舉待中央核定

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但國民黨花蓮縣黨部日前通知，將不提名他代表國民黨參選下屆花蓮市長，僅同意以報備方式參選。魏嘉彥今天表示，對此結果感到遺憾且難以理解，並透露已有法律界人士建議透過假處分等司法程序維護參選權益，不排除進一步採取法律行動。

童子瑋推7大承諾照顧基隆2萬身障市民 基市府：持續精進服務照顧

基隆市長參選人童子瑋陣營今天提出「身心障礙權益7大承諾」，政策部主任吳挺鋒表示，市長謝國樑主政，身障福利曾被評為丙等，是基隆史上最糟成績。身障政策是2萬多個家庭每天要面對的生活，童子瑋已經準備好，要用七大承諾來照顧市民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。