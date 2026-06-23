白揭蘇家涉標案意外波及葛如鈞　蘇巧慧：早說過是烏龍爆料

民眾黨指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧，其胞妹蘇巧純任職的akaSwap公司與獲得文化部補助的威如公司關係密切，意外爆出國民黨不分區立委葛如鈞也是股東，葛則稱這是出於對同窗的支持才小額認購價值約10萬元的股份，佔比不到2％，從未有任何獲利，並宣布拋棄股份與權益。

對此，蘇巧慧受訪指出，她早就說過這是烏龍爆料，蘇巧純根本不是威如公司的股東或職員，「真的就是一個烏龍爆料」，選戰應該回歸各候選人特質、能力，以及能帶給這個城市的願景，正向樂觀的選戰才是市民想看到的。