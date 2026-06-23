兄長參選縣長成關鍵？魏嘉彥未獲藍營提名 縣黨部：涉檢舉待中央核定

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但國民黨花蓮縣黨部日前通知，將不提名他代表國民黨參選下屆花蓮市長，僅同意以報備方式參選。魏嘉彥今天表示，對此結果感到遺憾且難以理解，並透露已有法律界人士建議透過假處分等司法程序維護參選權益，不排除進一步採取法律行動。

國民黨已徵召吉安鄉長游淑貞投入下屆花蓮縣長選舉，無黨籍縣議員魏嘉賢也宣布參選，由於魏嘉賢為魏嘉彥胞兄，地方政壇普遍認為，兄弟同時投入選戰的特殊情況，成為此次提名爭議的關注焦點。

魏嘉彥指出，自己身為現任市長及國民黨中央委員，依規定完成黨內登記程序，且登記期間並無其他黨員角逐市長提名，按照過往慣例，應有機會獲得提名或徵召參選，因此對縣黨部最終決定感到相當失落，也希望黨部能提出具體理由與依據，向支持者說明清楚。

魏嘉彥表示，黨內針對親屬參選等特殊情形設有相關規範及報備機制，自己與魏嘉賢的情況是否適用相關條文，應由黨中央統一認定，而非直接影響市長提名資格。

魏說，目前已有法界友人建議，可循假處分等法律途徑保障參選權，因此不排除採取司法救濟，並強調自己尊重黨內決策，也無意與黨部對抗，但相關程序應符合制度精神與公平原則。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮回應，提名作業最終仍須報請中央核定，縣黨部近期接獲多件檢舉，內容涉及魏嘉彥公開力挺非國民黨籍縣長參選人魏嘉賢，以及赴宜蘭參與發送競選宣傳品等活動，相關行為是否涉及黨紀問題，將依規定進行處理。

盧新榮指出，由於魏嘉彥已完成報備參選程序，因此不會面臨違紀參選的黨紀處分，縣黨部將尊重黨內決議及中央提名機制，後續相關作業皆依既定程序辦理。