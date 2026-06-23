童子瑋推7大承諾照顧基隆2萬身障市民 基市府：持續精進服務照顧

基隆市長參選人童子瑋陣營今天提出「身心障礙權益7大承諾」，政策部主任吳挺鋒表示，市長謝國樑主政，身障福利曾被評為丙等，是基隆史上最糟成績。身障政策是2萬多個家庭每天要面對的生活，童子瑋已經準備好，要用七大承諾來照顧市民。

對於童陣營拋出的話題，基市府表示，市府長期重視身心障礙朋友及其家庭照顧，對於各界建議均予尊重。未來將持續精進相關服務與照顧資源，並推動友善共融政策，回應市民期待。

童子瑋參選過程中，多次強調照顧弱勢者是城市文明的象徵，基隆目前約有2萬2千名身心障礙者，約占全市人口6%，比例高於全國平均。未來市府制定相關的身障政策，必須要能擴大社會參與，讓老化得到照顧，讓公共服務更友善，也更貼近身障者的需要。

童陣營提出的7項承諾是關懷加倍、夥伴共好、經濟自立、旅遊平權、運動共融、老有所託、智慧支持，希望打造一座更加包容、友善且無障礙的城市，讓每一位身心障礙朋友都能被支持，在不同人生階段都能安心生活、平等參與，與城市一起共享幸福與發展成果。

吳挺鋒今天說，關懷加倍是承諾是身心障礙者3節慰問金加倍，從每節1500元提高到3000元，具體分擔身障家庭在照顧、交通、輔具與生活開銷上的壓力。

夥伴共好承諾是和各身障權益協會，建立真正的夥伴關係，讓協會成為政策的共同討論者，未來更要簡化申辦與核銷流程，減少不必要的行政負擔，讓民間力量更專注在服務身障朋友與家庭。

吳挺鋒指出，經濟自承諾是由市府帶頭擴大優先採購身障團體與庇護工場的商品與服務，讓政府採購協助庇護工場穩定營運，也讓更多身障朋友獲得工作機會與成就感。

旅遊平權承諾是「恢復」並「升級」無障礙友善旅遊，讓旅遊規畫成為穩定支持身障市民與照顧者參與社會的制度，不僅讓照顧者獲得喘息，也讓身障朋友能更安全、自在地親近基隆的多元景點。

吳挺鋒說，第5項承諾運動共融是擴大辦理多元運動項目，例如推動手搖車、槌球、冰壺、地板滾球等適合不同年齡與障別朋友參與的運動形式，並在城市賽事與體育活動中落實共融設計，讓身障者自然參與公共活動。

老有所託目的是讓雙老家庭「安心有託」，紓解雙老家庭的照顧壓力。吳挺鋒說，基隆身障人口中，65歲以上將近五成，45歲以上更達八成，未來市府要積極擴增機構床位，佈建社區照顧據點，讓老障家庭老有所依、老有所託。

吳挺鋒表示，第7項承諾智慧支持，將以導入智慧科技與人性化思維，建構無縫隙安全網，包含復康巴士導入AI智慧派車系統，優化尖峰與離峰調度。公部門與長照系統導入手譯服務，補助手譯課程學習費用。獨居老障市民落實全時緊急求助系統安裝與應變機制，並針對聽力受損、電動代步車電池等必要生活輔具耗材，設置專案補助。