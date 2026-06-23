導入AI助手 蔣萬安：市府公務員18個月內都能透過AI agent賦能

北市長蔣萬安推出革新政見，解決公務員缺「公」，規畫明年底前，市府公務員每人配置AI助手。蔣萬安今天在市政會議中也裁示，資訊局研議的「CiviClaw」，從現在的18個月之內，市府達到「AI無門檻，人人都能用」的目標。

北市資訊局正專案研發符合公務員使用的「CiviClaw」AI Agent，局長趙式隆昨表示，未來北市府每一台電腦都有AI Agent，「公務員上班都會帶著一隻龍蝦當助手」。

蔣萬安上午在市政會議中指出，資訊局研議的「CiviClaw」，之前他已經宣示口北市政府公務部門在2027年底以前，也就是從現在的18個月之內，我們要達到「AI無門檻，人人都能用」的目標，在台北AI不只是工具，它是新基礎建設，由資訊局開發的AI agent，「CiviClaw」，將成為台北市政府最安全、最有分寸、最負責任的智慧助理。

蔣萬安說，為了達到這個目標，要請各位首長確實執行的任務，包括第一，這個計畫將會分成三個階段進行，要求資訊局來統籌規畫、技術推動，今年年底前，也是第一個動員月，資訊局要先成為示範單位，提出執行成果報告。

他說，接著在明年上半年，要請所有的首長都在局處內建立人工智慧小組，並將政策責任層級拉高，由簡任10職等以上同仁負責統籌辦理，並且由各機關資訊專責人員擔任種子，「採1+1的模式」每一位資訊人員都加上一位專責同仁開始推動落地。

蔣萬安說，最後，在明年下半年第三個階段，希望整個台北市政府所有公務員都能善用安全、可課責、具包容性的AI工具，讓這個城市變得更好，當然教育訓練是不能少，要請資訊局以及公訓處就人員賦能來建立完整支援後勤，希望全體台北市政府的公務員都能透過AI agent賦能，無論在便民服務、政府治理、內部管理都能提供市民更快速、更公平、更有溫度的公共服務，一起努力打造一個更好的台北。