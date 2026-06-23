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民眾黨勸退邱于珊 吳皇昇：未參與協調、能體會黨部勝選決心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府新聞局前局長吳皇昇今表示，他未參與協調，不知細節，但體會黨部勝選決心。圖／取自吳皇昇臉書
台中市政府新聞局前局長吳皇昇今表示，他未參與協調，不知細節，但體會黨部勝選決心。圖／取自吳皇昇臉書

民眾黨台中市黨部主委陳清龍今證實將勸退民調勝出的台中市北屯區市議員參選人邱于珊。當初也參與民調的台中市政府新聞局前局長吳皇昇今表示，他未參與協調，不知細節，但體會黨部勝選決心。

2026九合一選舉

吳皇昇說，針對陳清龍主委稍早的說明，他必須坦言，他並未參與地方黨部與邱于珊之間的私下協調，對於具體的溝通細節與內部數據，他事前並不知情。然而，從陳清龍的聲明中，能深刻體會到地方黨部為了「在台中市議會成立黨團」以及「讓民眾黨扎根台中」，所背負的龐大壓力與勝選決心。

他說，如同他一貫的立場，個人的位置與輸贏從來都是其次。第三勢力要在藍綠夾殺中突圍，靠的是科學的數據評估與整體的戰略佈局。相信黨部是基於客觀的考量，努力尋求對民眾黨整體發展最有利的方向。

吳皇昇說，身為黨的戰士，他保持初衷，完全尊重黨中央與地方黨部的整體機制與規畫。依然深信，每位願意挺身而出的戰士都是無價的資產，期盼大家化解分歧，一起把餅做大，共同為北屯的未來攜手前進。

民眾黨 台中 陳清龍 2026九合一選舉

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