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盧秀燕提敬老愛心卡計程車資加碼 何欣純：跟進一點點也是好事

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，她上周就提出擴大敬老愛心卡使用，將單趟計程車資上限從85點提升到200點，盧秀燕雖然只跟進一點點，也是好事。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，她上周就提出擴大敬老愛心卡使用，將單趟計程車資上限從85點提升到200點，盧秀燕雖然只跟進一點點，也是好事。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕今天上午宣布，台中敬老愛心卡計程車單趟補助從85點提升到100點，好孕專車也從每趟200元增加到250元。民進黨台中市長參選人何欣純表示，她上周提出的敬老愛心卡擴大政見，要從85點加碼到200點，盧現在跟進，雖然只「跟進一點點」，也是好事。

2026九合一選舉

何欣純今天上午舉辦青年政策說明會，會後受訪，被問及怎麼看待盧秀燕在任期最後半年接連訪外、若當選會不會效仿？她表示，還是要先贏得市長選舉，若能當選，會根據市民需求、城市發展與外交需求、產業交流需求等等，推進一切國內外交流活動。

何欣純強調，尊重盧秀燕連續出訪，但盧下一步想做什麼，全國民眾都知道，盧現在這些動作、說的話，背後的意義不言而喻，大家都知道她是為了什麼做準備；台中市政發生那麼多事情，非洲豬瘟、狼教練、藍線延宕等等，都是市民關心的議題，盧既然還是市長，就應該為市民多做一點。

何欣純補充，盧秀燕今天上午宣布提高敬老愛心卡單趟計程車資補助上限到100點，其實自己上周就有提出擴大敬老愛心卡使用的政見，包含單趟計程車資補助提升到200點、月底不歸零等等；盧雖然只有跟進一點點，沒關係，是好事，希望市長把更多心力放在市民的生活。

媒體也詢問，怎麼看競爭對手、立法院副院長江啟臣提出的市民免費公車政見，何欣純認為，台中市現在有雙十公車，絕大多數市民搭公車本就已經實質免費，因此免不免費不是重點，市民更在乎公車路線不夠多、班次不夠準時；她提出的交通政策重點就是重新盤點路網，並透過4大轉運中心整合山海屯城生活圈。

何欣純說，交通政策最大的重點還是捷運要趕快動工，整合公車路網只是短期目標，台中要成為國際城市，中長期的交通解方還是要靠捷運；以中市府目前的行政效率，中捷路網不知道什麼時候才能成形，藍線至今尚未實質動工，希望未來接手的是更有效率的市府團隊。

2026九合一選舉 台中市選舉 盧秀燕 何欣純 敬老卡

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