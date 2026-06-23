快訊

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣幫付35萬元醫療費

聽新聞
0:00 / 0:00

邱于珊自爆民調勝出卻被要求退選 陳清龍認了：兩人詳談選情嚴重落後

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
迎戰年底九合一選舉，民眾黨台中市議員選局生變，傳出黨員邱于珊（右）被迫要求退選。圖／邱于珊提供
迎戰年底九合一選舉，民眾黨台中市議員選局生變，傳出黨員邱于珊（右）被迫要求退選。圖／邱于珊提供

迎戰年底九合一選舉，民眾黨台中市議員選局生變，傳出黨員邱于珊被迫要求退選。民眾黨台中市黨部、立委陳清龍表示，自己的最大任務就是盡全力抬轎，要讓民眾黨在台中市議會成立黨團，「基於年底勝選的最大目標，我帶著民調與其詳談，明確說明其嚴重落後的狀況。」

2026九合一選舉

「民調贏了卻被要求退選，如果制度不算數，民調還有意義嗎？」邱于珊今天在臉書發文表示，當初大家坐下來協調，決定台中市北屯區議員用全民調產生人選，她沒有意見也相信民眾黨制度，「可是昨天，陳清龍主委找我談，希望我能夠退選。那一瞬間，我真的不知道該怎麼理解。」

邱于珊質疑，如果贏的人要退選，輸的人可以被徵召，當初為何還要做民調？如果制度最後可以被推翻，那民調到底是在做給誰看？

針對邱于珊的說法，陳清龍受訪時表示，作為民眾黨台中市黨部主委，年底選舉的最大任務就是盡全力抬轎，讓更多優秀的年輕人有機會服務台中市民，也要讓民眾黨在台中市議會成立黨團，「為了這個目標，即使遍體鱗傷，依舊會勇往直前。」

陳清龍說明，自己與邱于珊相識20多年，「基於年底勝選的最大目標，我帶著台中市黨部所做北屯區民調與于珊詳談，明確說明其嚴重落後的狀況，並探討各種讓台灣民眾黨勝選的可能性」，很遺憾對方將私下坦率對話過程對外公開。

陳清龍說，民眾黨絕對是堅守制度的政黨，從來不針對任何個人也會持續溝通，尋求對民眾黨最有利的方向，希望讓民眾黨能夠在台中落地紮根。

2026九合一選舉 台中市選舉 陳清龍

延伸閱讀

民眾黨再爆蘇巧慧姊妹自打臉 蘇巧純自稱「威如科技為akaSwap營運者」

國民黨修憲廢監院仍待凝聚共識 白營揚言預算砍到零並否決監委人事案

民眾黨追打蘇巧純標案爭議 要蘇巧慧退選

面對年底選舉可能公投綁大選 游盈隆坦言：九合一選務「大挑戰」

相關新聞

民眾黨勸退邱于珊 吳皇昇：未參與協調、能體會黨部勝選決心

民眾黨台中市黨部主委陳清龍今證實將勸退民調勝出的台中市北屯區市議員參選人邱于珊。當初也參與民調的台中市政府新聞局前局長吳皇昇今表示，他未參與協調，不知細節，但體會黨部勝選決心。

黃世杰挑戰桃園還欠東風 老長官胖周瑜能隔山打牛？

桃園市長選舉堪稱六都「最冷」的選區，主因是民進黨參選人、法務部前政次黃世杰知名度太低，市井小民聊不出他的話題，輔選大將又涉貪羈押，讓身為法律人的他選情雪上加霜，加上對手是爭取連任的市長張善政，其沉著務實的理工人性格，兩位非典型政治人物對陣，很難激起火花。 黃世杰是土生土長桃園人，求學時期是學霸，曾律師高考第一名、司法官考試及格的「雙榜」紀錄，且有市政與民代歷練，這是他最後被賴清德總統欽點出線的理由。

邱于珊自爆民調勝出卻被要求退選 陳清龍認了：兩人詳談選情嚴重落後

迎戰年底九合一選舉，民眾黨台中市議員選局生變，傳出黨員邱于珊被迫要求退選。民眾黨台中市黨部、立委陳清龍表示，自己的最大任務就是盡全力抬轎，要讓民眾黨在台中市議會成立黨團，「基於年底勝選的最大目標，我帶著民調與其詳談，明確說明其嚴重落後的狀況。」

民眾黨證實勸退邱于珊 陳清龍：邱的民調嚴重落後

民眾黨民調勝出將參選台中市北屯區市議員的邱于珊今透過臉書表示她被市黨部主委陳清龍找去談，希望她能退選。陳清龍回應說，他作為台灣民眾黨台中市黨部主委，年底選舉的最大任務就是盡全力抬轎，讓更多優秀的年輕人有機會服務台中市民，也要讓民眾黨在台中市議會成立黨團。為了這個目標，即使遍體鱗傷，依舊會勇往直前。

民眾黨中市北屯市議員選局生變 邱于珊：民調贏了卻被要求退選？

民眾黨民調勝出將參選台中市北屯區市議員的邱于珊今透過臉書表示她被市黨部主委陳清龍找去談，希望她能退選，而她不了解的是，她「民調贏了卻被要求退選？制度如果不算數，民調還有意義嗎？」她希望「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。