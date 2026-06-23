邱于珊自爆民調勝出卻被要求退選 陳清龍認了：兩人詳談選情嚴重落後

迎戰年底九合一選舉，民眾黨台中市議員選局生變，傳出黨員邱于珊被迫要求退選。民眾黨台中市黨部、立委陳清龍表示，自己的最大任務就是盡全力抬轎，要讓民眾黨在台中市議會成立黨團，「基於年底勝選的最大目標，我帶著民調與其詳談，明確說明其嚴重落後的狀況。」

「民調贏了卻被要求退選，如果制度不算數，民調還有意義嗎？」邱于珊今天在臉書發文表示，當初大家坐下來協調，決定台中市北屯區議員用全民調產生人選，她沒有意見也相信民眾黨制度，「可是昨天，陳清龍主委找我談，希望我能夠退選。那一瞬間，我真的不知道該怎麼理解。」

邱于珊質疑，如果贏的人要退選，輸的人可以被徵召，當初為何還要做民調？如果制度最後可以被推翻，那民調到底是在做給誰看？

針對邱于珊的說法，陳清龍受訪時表示，作為民眾黨台中市黨部主委，年底選舉的最大任務就是盡全力抬轎，讓更多優秀的年輕人有機會服務台中市民，也要讓民眾黨在台中市議會成立黨團，「為了這個目標，即使遍體鱗傷，依舊會勇往直前。」

陳清龍說明，自己與邱于珊相識20多年，「基於年底勝選的最大目標，我帶著台中市黨部所做北屯區民調與于珊詳談，明確說明其嚴重落後的狀況，並探討各種讓台灣民眾黨勝選的可能性」，很遺憾對方將私下坦率對話過程對外公開。

陳清龍說，民眾黨絕對是堅守制度的政黨，從來不針對任何個人也會持續溝通，尋求對民眾黨最有利的方向，希望讓民眾黨能夠在台中落地紮根。