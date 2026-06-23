民眾黨證實勸退邱于珊 陳清龍：民調嚴重落後

民眾黨民調勝出將參選台中市北屯區市議員的邱于珊今透過臉書表示她被市黨部主委陳清龍找去談，希望她能退選。陳清龍回應說，他作為台灣民眾黨台中市黨部主委，年底選舉的最大任務就是盡全力抬轎，讓更多優秀的年輕人有機會服務台中市民，也要讓民眾黨在台中市議會成立黨團。為了這個目標，即使遍體鱗傷，依舊會勇往直前。

陳清龍說，他與邱于珊相識20多年，基於年底勝選的最大目標，他帶著台中市黨部所作北屯區的民調與邱于珊詳談，明確說明其嚴重落後的狀況，並探討各種讓台灣民眾黨勝選的可能性。很遺憾，邱于珊將私下坦率對話的過程對外公開。

他說，台灣民眾黨絕對是堅守制度的政黨，從來不針對任何個人，會持續溝通，尋求對台灣民眾黨最有利的方向，讓台灣民眾黨能夠在台中落地紮根。

邱掛有民眾黨中央委員、台中市議員江和樹的市議會主任頭銜，江和樹目前人在日本進行城市交流，他表示，他「相信黨不會這樣做，這樣對誠信有傷害」覺得「不可能」，但是未登記前很多狀況都有，其他黨亦如此。