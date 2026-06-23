民眾黨中市北屯市議員選局生變 邱于珊：民調贏了卻被要求退選？

民眾黨民調勝出將參選台中市北屯區市議員的邱于珊今透過臉書表示她被市黨部主委陳清龍找去談，希望她能退選，而她不了解的是，她「民調贏了卻被要求退選？制度如果不算數，民調還有意義嗎？」她希望「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信。」

陳清龍未接電話，尚未能獲得他的回應。不過，邱于珊在贏得民調之後，地方就不斷傳出，民眾黨最終可能勸退她，而徵召另名參與民調的台中市前新聞局長吳皇昇出馬。

台中市市議員第8選區（北屯區）應選6席，基本盤大致為藍4綠2，但因人口增加，席次將增加1席。又因為藍營的黃健豪當選立委，以及市議員陳成添換跑道當選台中地區農會理事長，不再參選市議員，一下又空出兩席，因此增加了選戰空間。

而當初柯文哲競選總統時在此區拿下30.58%選票，政黨票也有25.26%，顯示具有潛在的基本盤，也是民眾黨有機會拿下一席拓展政治版圖的區域。綠營同時也提名陳信秀參選，加上還有無黨籍人士參選，競爭激烈。邱于珊在北屯區耕耘已久，曾分別代表親民黨和民眾黨3度參選市議員和1次以無黨籍參與立委補選都敗北，此次算是捲土重來。

邱于珊一個多月前母喪，她表示到現在還沒有走出失去媽媽的傷痛。但她繼續工作、跑行程「但當自己還在失去親人的悲傷裡，卻又面對這樣的結果，真的讓人有一種雪上加霜的感覺。」

但她在臉書中並未透露要退選想法，並表示「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信。更不能讓最相信制度的人，成為最受傷的人。」