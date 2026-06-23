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專訪／要拚生四寶嗎？結婚紀念日哪一天？蔣萬安快問快答都講了
2026九合一選舉
Q：今年跟太太結婚幾周年？紀念日是哪一天？
A：18周年。哪一天？7月30日吧！
Q：想跟太座講的一句話？
A：我愛你，謝謝你，辛苦了！
Q：秒回大寶二寶三寶的小名？3人誰跟自己最像？
A：元元、Oli、多多，二寶跟我長得最像
Q：還想拚四寶嗎？為什麼？
A：因為現在拚市政、不拚四寶
Q：平行時空的蔣萬安不從政會做什麼？
A：我其實並不在平行時空上，但如果我沒有從政，我想過，我可能會是一位很厲害的廚師，我後來在美國留學練就一身好功夫，如果好好訓練學習，我會是很好廚師，未來我的夢想是開一間餐廳。
Q：自己個性最像動漫哪一個角色？
A：索隆。他非常專注，而且很刻苦鍛鍊。
Q：最自豪的一項施政？第一任期打幾分？
A：我不給自己打分數，交給市民朋友。我覺得除了爭取輝達、大巨蛋完工啟用、捷運布建、育兒友善措施，還有無菸城市推動，我自己認為，會是民眾非常期待，今年先突破很多限制，讓全台第一座負壓吸菸室在西門町落腳，以及在心中山建置，未來希望讓民眾都了解，希望做好分流，讓不吸菸朋友，免受吸菸之苦，吸菸的人，可以到指定吸菸室吸菸。
Q：政壇最敬佩的一個人？
A：孫運璿先生。他講過一句話我印象非常深刻，他說，做任何事，不要先說不行，而是想「非成不可」，而且想如何去達成、怎麼做到。所以日前在南陽街，對於50多年前，我們的前輩一場早餐拍板確立台灣半導體發展，我覺得非常感動，所以對於孫運璿先生的遠見、魄力、決心，我非常敬佩。
Q：如果用一句話，最想向市民講什麼？
A：最想向市民講，「這次我們獲得李光耀世界城市獎特別獎殊榮，這項榮耀、各項市政成果，是屬於所有市民朋友。
Q：想給賴清德一句話？
A：「賴總統，加油！」
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