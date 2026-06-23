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專訪／要拚生四寶嗎？結婚紀念日哪一天？蔣萬安快問快答都講了

聯合報／ 記者林麗玉楊正海李承穎施鴻基蕭白雪／專訪
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要把台北帶入下個世代。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要把台北帶入下個世代。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安接受本報專訪，直球回應本報的快問快答，包括要不要生四寶？給太太的一句話、自認個性最像哪個動漫角色等，若沒從政會做什麼等問題，：

2026九合一選舉

Q：今年跟太太結婚幾周年？紀念日是哪一天？

A：18周年。哪一天？7月30日吧！

Q：想跟太座講的一句話？

A：我愛你，謝謝你，辛苦了！

Q：秒回大寶二寶三寶的小名？3人誰跟自己最像？

A：元元、Oli、多多，二寶跟我長得最像

Q：還想拚四寶嗎？為什麼？

A：因為現在拚市政、不拚四寶

Q：平行時空的蔣萬安不從政會做什麼？

A：我其實並不在平行時空上，但如果我沒有從政，我想過，我可能會是一位很厲害的廚師，我後來在美國留學練就一身好功夫，如果好好訓練學習，我會是很好廚師，未來我的夢想是開一間餐廳。 

Q：自己個性最像動漫哪一個角色？

A：索隆。他非常專注，而且很刻苦鍛鍊。

Q：最自豪的一項施政？第一任期打幾分？

A：我不給自己打分數，交給市民朋友。我覺得除了爭取輝達、大巨蛋完工啟用、捷運布建、育兒友善措施，還有無菸城市推動，我自己認為，會是民眾非常期待，今年先突破很多限制，讓全台第一座負壓吸菸室在西門町落腳，以及在心中山建置，未來希望讓民眾都了解，希望做好分流，讓不吸菸朋友，免受吸菸之苦，吸菸的人，可以到指定吸菸室吸菸。 

Q：政壇最敬佩的一個人？

A：孫運璿先生。他講過一句話我印象非常深刻，他說，做任何事，不要先說不行，而是想「非成不可」，而且想如何去達成、怎麼做到。所以日前在南陽街，對於50多年前，我們的前輩一場早餐拍板確立台灣半導體發展，我覺得非常感動，所以對於孫運璿先生的遠見、魄力、決心，我非常敬佩。

Q：如果用一句話，最想向市民講什麼？

A：最想向市民講，「這次我們獲得李光耀世界城市獎特別獎殊榮，這項榮耀、各項市政成果，是屬於所有市民朋友。

Q：想給賴清德一句話？

A：「賴總統，加油！」

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要把台北帶入下個世代。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要把台北帶入下個世代。記者林澔一／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 賴總統

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