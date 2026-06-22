盧秀燕台中設宴款待柯志恩 盧分享經驗談提醒「相信自己」

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天到台北，返程回高雄路上，行經台中停留，由台中市政府設宴款待，與台中市長盧秀燕相見歡。柯志恩表示，盧市長分享一路走來的經驗，也提醒她，在面對挑戰時，最重要的是相信自己，她會謹記在心，為高雄努力。

盧秀燕今年4月到高雄為柯志恩站台，盧以好姊妹身分感性推薦柯志恩，稱柯是她看過非常優質的政治人物，柯志恩對高雄「一往情深」，若有機會當市長，一定會用媽媽的心來照顧市民。

柯志恩今天從台北返程高雄，途中特地到台中，由盧秀燕設宴款待，兩人再次合體。柯志恩感謝盧市長和市府團隊的熱情安排，也與高雄十幾位議會夥伴一起交流，聊聊城市治理、分享彼此的經驗，順便品嘗在地美食。

柯志恩透露，這間餐廳是盧市長好友經營的地方，也是盧市長結婚30周年時選擇慶祝的地方，對她來說別具意義。

柯志恩表示，盧市長上次來高雄，這次她來台中，每一次見面都感受到她滿滿的關心與鼓勵。盧市長分享一路走來的經驗，也提醒她，在面對挑戰時，最重要的是相信自己，「我會記在心裡，繼續一步一腳印，為高雄努力」。