快訊

美伊簽協議 台指期夜盤上半場強登49K大關再創新高

監院庫房驚見陳屍…技工倒臥地面「明顯死亡」 監察院說話了

鼎王麻辣鍋「鴨血有蜘蛛」超驚悚！ 業者急發聲明：已要求供應商查核

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕台中設宴款待柯志恩 盧分享經驗談提醒「相信自己」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天到台北，返程回高雄路上，行經台中停留，由台中市政府設宴款待，與台中市長盧秀燕相見歡。圖／擷自柯志恩臉書
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天到台北，返程回高雄路上，行經台中停留，由台中市政府設宴款待，與台中市長盧秀燕相見歡。圖／擷自柯志恩臉書

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天到台北，返程回高雄路上，行經台中停留，由台中市政府設宴款待，與台中市長盧秀燕相見歡。柯志恩表示，盧市長分享一路走來的經驗，也提醒她，在面對挑戰時，最重要的是相信自己，她會謹記在心，為高雄努力。

2026九合一選舉

盧秀燕今年4月到高雄為柯志恩站台，盧以好姊妹身分感性推薦柯志恩，稱柯是她看過非常優質的政治人物，柯志恩對高雄「一往情深」，若有機會當市長，一定會用媽媽的心來照顧市民。

柯志恩今天從台北返程高雄，途中特地到台中，由盧秀燕設宴款待，兩人再次合體。柯志恩感謝盧市長和市府團隊的熱情安排，也與高雄十幾位議會夥伴一起交流，聊聊城市治理、分享彼此的經驗，順便品嘗在地美食。

柯志恩透露，這間餐廳是盧市長好友經營的地方，也是盧市長結婚30周年時選擇慶祝的地方，對她來說別具意義。

柯志恩表示，盧市長上次來高雄，這次她來台中，每一次見面都感受到她滿滿的關心與鼓勵。盧市長分享一路走來的經驗，也提醒她，在面對挑戰時，最重要的是相信自己，「我會記在心裡，繼續一步一腳印，為高雄努力」。

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天到台北，返程回高雄路上，行經台中停留，由台中市政府設宴款待，與台中市長盧秀燕相見歡。圖／擷自柯志恩臉書
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天到台北，返程回高雄路上，行經台中停留，由台中市政府設宴款待，與台中市長盧秀燕相見歡。圖／擷自柯志恩臉書

2026九合一選舉 高雄市選舉 盧秀燕 柯志恩 國民黨

延伸閱讀

美濃大峽谷之後廢清法三讀通過 柯志恩：盼土石採取法也能盡速通過

為澄清強制就醫揭女教師病史？柯志恩轟侵犯隱私：誰授權外洩個資

專訪／李四川屢遭抹黑 蔣萬安感嘆「足毋甘」負面選舉走偏了

問鼎2028？藍營總統大選熱門人選接連出國訪問 飄暗中較勁意味

相關新聞

面對年底選舉可能公投綁大選 游盈隆坦言：九合一選務「大挑戰」

在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，由於目前公投還沒有成案，不知道有幾個公投，如果再有10個公投案，將會是很大的挑戰。

柯志恩貼昔「娛樂主播」美照憶不同階段經歷 盼成帶領高雄的力量

國民黨立委柯志恩從政多年，年輕時曾從事電視媒體工作，柯志恩昨天在臉書發昔日擔任「娛樂新聞」主播照片，引發大批網友按讚。柯志恩在貼文中細數自己過往主持旅遊行腳節目、主播、大學教授、立委等不同階段的經歷，指角色雖然有變，不變的是勇於挑戰的初心及全力以赴的態度，盼這些歷練與累積，能成為帶領高雄前進的力量。

盧秀燕台中設宴款待柯志恩 盧分享經驗談提醒「相信自己」

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天到台北，返程回高雄路上，行經台中停留，由台中市政府設宴款待，與台中市長盧秀燕相見歡。柯志恩表示，盧市長分享一路走來的經驗，也提醒她，在面對挑戰時，最重要的是相信自己，她會謹記在心，為高雄努力。

蘇巧慧讚戴瑋姍優秀：可以談外太空 也能殺豬公

新北市議員戴瑋姍今天舉辦「慧做事、拚未來」板橋座談會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席站台，力挺戴爭取連任，蘇巧慧大讚戴瑋姍是全方位議員「可以談太空、也能殺豬公。距離投票日僅剩159天，希望支持者全力衝刺「一人拉十票」，支持戴瑋姍跟蘇巧慧。

台北市將試辦無人自駕公車 沈伯洋競辦：未見配套

台北市長蔣萬安宣布試行無人自駕公車，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室今天表示，沒看到蔣萬安清楚說明無人公車的相關配套...

【即時短評】廢監院？應先釐清監察權的來龍去脈

監察院人事提名爭議再起，在野黨傾向全面封殺被提名人，監察院存廢議題也再掀社會討論，就連台北市長蔣萬安也直言主張「先凍後廢監察院」。相關話題迄今未歇，民進黨團總召蔡其昌今天指出，民進黨過去到現在都主張廢除考試院與監察院，期待藍白這次一起支持；國民黨主席鄭麗文則稱修憲門檻太高，國民黨目前沒有要推動修憲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。