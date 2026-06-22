蘇巧慧讚戴瑋姍優秀：可以談外太空 也能殺豬公

新北市議員戴瑋姍今天舉辦「慧做事、拚未來」板橋座談會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席站台，力挺戴爭取連任，蘇巧慧大讚戴瑋姍是全方位議員「可以談太空、也能殺豬公。距離投票日僅剩159天，希望支持者全力衝刺「一人拉十票」，支持戴瑋姍跟蘇巧慧。

蘇巧慧說，她當年剛當選立委時，就認識時任立委吳思瑤的辦公室主任戴瑋姍，能力令人刮目相看，2018年戴瑋姍來到板橋，從無人認識，到現在辦活動及辨識周一晚間下班時間，仍有大批支持者到場相挺，戴瑋姍長期經營地方已獲得大家市民肯定。

蘇巧慧指出，戴瑋姍不僅問政認真，更是「最全面兼顧的議員」，從長輩照顧、青年產業發展、兒童福利到寵物政策等議題，都能看見戴瑋姍積極投入與具體成果，議會表現有目共睹。

蘇巧慧說，支持戴瑋姍的三大理由，第一是認真努力、第二是兼具思辨能力與地方連結，可以談太空科技，也能深入基層殺豬公，展現跨領域能力；第三則是外表乾淨，總給人正能量。

蘇巧慧表示，戴瑋姍值得投資的議員，希望板橋鄉親繼續支持她連任，也期待未來能與更多優秀議員攜手合作，無論是板橋醫療園區推動、交通建設改善，或文化資產保存工作，都需要中央、地方及議會共同努力，讓板橋持續成為新北發展核心與宜居城市。

戴瑋姍則表示，希望民進黨在新北市議會能爭取更多席次，讓優秀候選人全數當選，未來在議會推動政策時更有力量。她感謝支持者一路相挺，從8年前在板橋租用小倉庫作為競選據點起步，到如今獲得越來越多市民認同，未來將持續堅守監督與問政角色，與蘇巧慧攜手為新北發展打拚。