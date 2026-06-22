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面對年底選舉可能公投綁大選 游盈隆坦言：九合一選務「大挑戰」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，會是選務工作的大挑戰。圖／縣府提供
在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，會是選務工作的大挑戰。圖／縣府提供

在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，由於目前公投還沒有成案，不知道有幾個公投，如果再有10個公投案，將會是很大的挑戰。

2026九合一選舉

因應年底九合一選舉，中央選舉委員會主委游盈隆今天到宜蘭縣選委會視察，游盈隆說，年底九合一涉及9種不同種類選舉，可說是全世界最複雜的選舉，全國共有8869個選區、1萬8000多個投票所，所以要做好準備，這也是為什麼他上任1個多月，急於到各縣市走訪縣市選委會，希望中央跟地方把選舉辦好。

游盈隆說，辦好選務不容易，如果沒有出現其他變數的話，相信一定可以辦好，但是面對今年可能會有「公投綁大選」尚在醞釀中，公投案會是一個變數，也會是一個很大的挑戰。

游也提到民眾黨醞釀提出的「移轉投票」公投案，目前各政黨已有共識，如果要實施不在籍投票，不包括中國與海外地區，只限於台澎金馬，他認為實施不在籍投票，這是全體選民會有的高度共識。

宜蘭縣選委會統計，宜蘭縣截至5月底，全縣人口數44萬8670人，年滿20歲選舉人數，38萬1788人，全縣共設置436個投開票，動員超過5700名投開票所工作人員；預計選出縣長、34名縣議員、12名鄉鎮市長、131名鄉鎮市民代表、237名村里長。

在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，會是選務工作的大挑戰。圖／縣府提供
在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，會是選務工作的大挑戰。圖／縣府提供

2026九合一選舉 公投 游盈隆

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