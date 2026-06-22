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台北市將試辦無人自駕公車 沈伯洋競辦：未見配套

中央社／ 台北22日電
台北市長蔣萬安拚連任，針對AI浪潮推出革新政見，將率先全國在北士科、信義路等十五條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」，目標明年下半年實測。記者余承翰/攝影 余承翰
台北市長蔣萬安拚連任，針對AI浪潮推出革新政見，將率先全國在北士科、信義路等十五條公車專用道逐步推動「無人自駕公車」，目標明年下半年實測。記者余承翰/攝影 余承翰

台北市長蔣萬安宣布試行無人自駕公車，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室今天表示，沒看到蔣萬安清楚說明無人公車的相關配套措施，希望蔣萬安對市政議題清楚說明。

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蔣萬安今天表示，北市擬推進無人自動駕駛公車，將分3個階段在封閉的動物園區、北士科及明年下半年在15條公車專用道試行。

沈伯洋在立法院接受媒體聯訪時表示，推動無人自駕公車需要電，也要想到相關配套措施，否則基礎設施沒有規劃好，難以產出5年後、10年後的願景，而他早在1個月前就已提出整體配套措施，蔣萬安終於火速地從善如流。

針對台北市交通局下午回應，去年就已向議會說明，並正式發布新聞稿。對此，沈伯洋競辦表示，台北需要的不是比賽誰先提出無人公車，而是在提出政策討論時，應該要一併規劃相關的基礎建設。

根據沈伯洋競辦新聞稿，無人公車的公車總站必須要有30MW（百萬瓦）電力用以充電，因此要設置變電所，但如今仍然沒有看到蔣萬安清楚說明無人公車的相關配套措施。

沈伯洋競辦表示，希望蔣萬安不要搞錯重點，也不要只是搬出既有新聞稿回應，而是要對於市政議題清楚說明，包含所有願景背後的相關配套。

沈伯洋競辦還提到，沈伯洋早在5月28日參與北士科變電所首度會勘時，就曾提及北士科將是台北市的大腦，發展也涉及多個軸線，包含2030年北市全面公車電動化，以及2035年北市成為全世界前十大的AI城市。

根據新聞稿，沈伯洋當時還舉新加坡為例，為了讓工程師在當地共同生活，就需要及早規劃數位圖書館、智慧垃圾桶和無人載具等配電。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

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