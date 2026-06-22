聽新聞
0:00 / 0:00
高雄客家團體提七大願景 賴瑞隆：要讓高雄客家成為城市品牌
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今日拜會都會區客家界大老舉辦座談會，同赴三民區褒忠義民廟參香。客家團體提出「客家施政七大願景」，賴瑞隆也回應訴求，允諾持續推動高雄客家政策升級，讓高雄客家成為城市品牌。
2026九合一選舉
立委李昆澤、高市議長康裕成、副議長曾俊傑等人陪同立委賴瑞隆拜會客家大老。
座談會上，客家代表提出擴充人力與預算、推動客語復振、培育青年參與公共事務、策辦國際客家文化活動、打造客家飲食品牌與特色產業、促進客家影音及數位內容發展，以及加強海外客家社團、學術機構及國際城市交流等七大訴求。
賴瑞隆表示，高雄有超過40萬客家人口，是台灣重要的客家文化基地，希望打造「高雄客家文化城」，以「客語深耕、青年生根」為目標，形成完整政策架構。此外，他也會鼓勵更多客家後生（青年）返鄉，投入公共事務、文化創作與地方創生，並透過新興媒介，讓年輕世代用自己的方式說客家故事。
賴瑞隆提及，過去他在立法院擔任內政委員會召委，曾主提案並排審推動「客家基本法修正案」，三讀通過讓客語正式納入國家語言，未來將持續振興客語，保存重要的語言文化根基。另以陳其邁市府施政為基礎，朝「預算更穩定、人力更充足、組織更有力」的方向努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。