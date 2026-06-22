蘇辦嗆李四川欺壓艱苦人 李辦回擊蘇巧慧與網軍融為一體

國民黨新北市長李四川昨日在董事長開講節目要求對手不要糟蹋「艱苦人家庭」，民進黨新北市長蘇巧慧陣營今天被問到此事時指出，一個在小琉球欺凌其他艱苦人的家族、一個出身公務員卻住頂級樓中樓豪宅的李四川，是不是符合大眾對於艱苦人的定義，就讓民眾去評價。

李四川陣營則反擊，蘇巧慧長期放任側翼、以不實資訊抹黑李四川，如今更是原形畢露，透過發言人代表蘇巧慧直接發動攻擊，內容甚至與綠營網軍如出一轍「蘇巧慧的選戰手段已經毫無底線，根本與網軍側翼融為一體！」

蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，李四川陣營參選以來，一直以記者會和新聞稿攻擊蘇巧慧，但卻想創造一個艱苦人的人設。

吳思萱說，外界對於一個在小琉球欺凌其他艱苦人的家族、一個出身公務員卻住頂級樓中樓豪宅的李四川，是不是符合大眾對於艱苦人的定義，就讓民眾去評價。

吳思萱強調，蘇巧慧團隊會繼續秉持溫暖創新的精神，持續提出政見和政績，維持選戰中的正向力量。

李四川競選辦公室發言人郭音蘭回擊，蘇巧慧口口聲聲說要正向選舉，甚至曾聲稱自己與團隊「從來沒有召開記者會或發布新聞稿對對手進行任何攻擊」，如今蘇巧慧發言人卻稱李四川家族欺凌艱苦人，罔顧李四川討海家庭、父親冒著生命危險養活全家的事實，如此冷血發言，與網軍側翼毫無兩樣，也打臉蘇巧慧昔日宣示。

郭音蘭說，蘇巧慧這幾個月來，始終仰賴綠營側翼網軍抹黑、帶風向手段打選戰，而蘇巧慧現在更是不演了，直接派出發言人進行抹黑，恐怕蘇巧慧是因為選情焦慮，終於露出真實面目，但這種「不抹黑就不會選」的惡質風氣，早已被廣大市民看破手腳，終將被選民唾棄。