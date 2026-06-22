烏龍爆料或屬實？江怡臻列6大爭議質疑蘇巧慧家族企業案 籲說明受檢驗

民眾黨今再度召開記者會，公布蘇巧慧家族企業威如科技及NFT平台akaSwap相關資料。新北市議員、國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻表示，隨著更多資料曝光，外界疑慮不減反增，質疑蘇巧慧陣營至今未正面回應關鍵問題，並提出6大爭議，呼籲蘇巧慧及其胞妹蘇巧純出面說明。

江怡臻表示，蘇巧慧陣營先前將外界質疑定調為「烏龍爆料」，但隨著更多資料公開，相關爭議不僅未獲釐清，反而出現更多疑點。她認為，若相關補助及投資案均合法合規，應清楚回應外界提出的具體問題，而非以抹黑或政治攻擊帶過。

江怡臻指出，第一項爭議在於威如科技與akaSwap的關係。她表示，蘇巧慧陣營強調威如科技僅是技術提供商，但根據公開資料，包括商標權歸屬、補助成果內容及相關訪談紀錄，都顯示威如科技與平台營運具有高度關聯，質疑是否真如外界所稱僅屬技術合作關係。

第二項爭議則是政府補助實際流向。江怡臻表示，蘇巧慧陣營主張補助對象是威如科技而非akaSwap，但若威如科技本身就是平台營運者，相關補助是否實際投入平台發展，仍有待進一步說明。

第三項爭議涉及利益衝突迴避問題。江怡臻指出，依公職人員利益衝突迴避法規定，公職人員二親等內親屬若涉及政府補助案，應依法揭露相關資訊，但經濟部回函指出，威如科技申請補助時並未提供關係人揭露資料，外界有權了解是否涉及違反相關規定。

此外，江怡臻也質疑主管機關公開資訊的透明度。她指出，民眾黨向中小企業署調閱資料後，收到的文件有大量內容遭塗黑，包括NFT執行項目、服務內容及合作廠商等資訊，令人質疑是否刻意隱匿關鍵內容。

江怡臻表示，第五項爭議則是被塗黑的合作廠商身分。她指出，經比對資料後發現，相關合作廠商為三立集團百分之百持股的創造智能科技，且曾因與王牌交易所相關案件受到關注，質疑主管機關是否已善盡審查責任。

最後，江怡臻認為，從關係人揭露資料、補助文件內容到主管機關後續處理方式，都讓外界產生是否存在護航的疑慮。她表示，新北市民即將選出下一任市長，檢驗的不只是政治人物的口號與形象，更包括誠信與面對爭議的態度，呼籲蘇巧慧正面回應外界質疑，接受社會檢驗。