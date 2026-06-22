蘇巧慧競辦批烏龍爆料 李四川競辦：氣極敗壞更顯心虛

民眾黨立法院黨團今天再指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧陣營回擊是「烏龍爆料」，並指國民黨參選人李四川才說謊。李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇家是否違反利益迴避，蘇巧慧為何說謊，蘇陣營無力解釋，只會以抹黑李四川的方式來轉移焦點，氣急敗壞的反應更加顯得蘇巧慧的心虛，只能奉勸蘇巧慧誠實面對，謊言改變不了真相。

民眾黨今天說，蘇巧慧妹妹蘇巧純2021年入主曠世智能股份有限公司後，公司火速獲得政府國發基金近2000萬元投資，當時行政院長正是蘇巧慧的父親蘇貞昌；蘇巧純2023年擔任威如科技股份有限公司旗下akaSwap執行長後，威如科技又連年獲得經濟部商發署180萬元、經濟部中小及新創企業署164萬元等數百萬元補助。蘇巧慧擔任審查政府預算的立委，家族相關補助申請卻未依公職人員利益衝突迴避法揭露身分。

吳亮賢指出，蘇巧慧先前公開稱蘇巧純任職的akaSwap並非威如科技關係企業，但最新事證揭露，akaSwap註冊商標的商標權人正是威如科技，akaSwap在接受經濟部商業發展署訪問時也坦承「威如科技作為akaSwap平台的營運者」，當初訪問的對象也包括蘇巧純。相關證據清楚證明，蘇巧慧說法完全與事實違背，「請問蘇巧慧為什麼要說謊？」

吳亮賢表示，蘇巧慧面對家族涉入重大利益爭議，完全不敢正面回應，如今蘇巧慧的謊言被證據重重打臉，蘇陣營也無力解釋，只會以李四川合法購屋一事進行抹黑攻擊，以潑髒水方式來轉移自身爭議，如此氣急敗壞的反應，更顯得蘇巧慧的心虛。

吳亮賢表示，每一分政府補助都是來自人民納稅錢，蘇巧慧又是審查政府預算的立委，當中是否有違法情事，關乎人民切身權益，蘇巧慧一再閃躲，有愧於立委職責及人民託付。

吳亮賢表示，李四川的態度很明確，國家跟政府的資源是屬於人民的，不能變成特定家族的資產，更不能一代傳一代，李四川當選市長，絕對會打造廉潔政府，不會讓新北市民的資源落入特定家族的口袋，也奉勸蘇巧慧誠實以對，謊言就是謊言，抹黑改變不了真相。

蘇陣營稍早說，蘇巧慧的妹妹蘇巧純不是威如公司的員工，不但蘇巧慧從未介入任何標案，蘇巧純也未申請過文化部或黑潮的補助。如果對手陣營真的認為有違法，可以去法院告發，就像讓李四川環保流氓弟弟在法院認罪一樣，而不是在提不出違法事實下，連續開了一個月的記者會。