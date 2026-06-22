【重磅快評】白營猛攻 蘇競辦卻指向李四川是啥戰法？

白營爆料民進黨立委蘇巧慧胞妹蘇巧純在威如科技旗下akaSwap任執行長時曾獲經濟部及文化部補助，蘇還護航相關預算，因為akaSwap正是補助對象；蘇辦回應是烏龍指控，akaswap非威如關係企業，並喊話李四川陣營「用功一點」，文化部也澄清黑潮計畫並未補助akaSwap；但民眾黨今再出招，提示akaSwap商標權人正是威如科技。看來蘇巧慧不能再以選舉攻防思維面對質疑，否則這場選戰不必李四川出手，面對民眾黨一波波攻勢，蘇已窮於招架了。

民眾黨有計畫發動對蘇巧慧的攻勢，意在衝高議員席次。第一波由立委陳清龍率新北市議員參選人陳怡君與林子宇開打，爆料蘇巧慧胞妹蘇巧純在威如科技旗下akaSwap擔任執行長時，收受經濟部商發署補助180萬、中小及新創企業署164餘萬、文化部250萬；並指控蘇巧慧去年護航文化部「台流文化黑潮計畫」預算，因為akaSwap是受補助對象等。

有意思的是，蘇巧慧競選辦公室發言人的回應，先指這是烏龍指控，akaswap並非威如科技關係企業，威如只是網路技術提供商，蘇巧純不是威如股東、沒有投資、沒有職位，也沒有領薪水，威如承攬任何公標案都跟蘇巧純無關係，請李四川陣營用功一點，不要烏龍指控。

在陳清龍等人的記者會中，從頭到尾都沒提及李四川，蘇辦突然請李四川陣營用功一點，不免讓人覺得突兀；這樣的操作只有一個解釋，那就是蘇辦只想把這場爆料指向「藍白合流政治抹黑」而已，以避開民眾黨針對事實提出的質疑，而蘇辦採取這種戰法的理由只一個，因為凡走過必留痕跡，蘇巧慧也很難切割與其妹事業的關係。

至於行政單位也沒幫蘇巧慧多少忙，針對民眾黨的指控，文化部稱「黑潮計畫並未補助過akaSwap公司」，白營所指的威如科技補助案亦非黑潮計畫補助，威如科技是承辦台東縣政府今年「台東慶元宵」活動，發包單位為台東縣政府，相關疑義建議應向主辦單位以及發包單位釐清。

文化部澄清了一堆，綠營如獲至寶，稱白營臉被打腫了，但細究內容，文化部並未否認威如有拿過文化部補助，但威如與akaSwap究是什麼關係，文化部強作解釋，恐怕又撈過界了；真正權責單位經濟部並未發聲，反而引人聯想了。

民眾黨今天換手攻擊，改由立委陳昭姿帶領小雞再攻。值得一提的是，白營出示智慧財產局商標檢索結果，顯示「akaSwap」的商標權人正是威如科技，並找到威如科技申請補助的計劃書及蘇巧純年初受訪內容，內容幾乎一致，蘇巧純甚至證實「威如科技就是akaSwap的營運者」。

這次蘇辦又故伎重施，沒有再請李四川陣營用功了，改說對手陣營如果真的認為有違法，可以去法院告發，就像讓李四川弟弟在法院認罪一樣，神不知鬼不覺又把矛頭指向李四川，卻漏答商標權是怎麼一回事，威如科技是不是如蘇巧純受訪時稱是akaSwap的營運者。

蘇辦這樣的閃躲只是提供白營下一波攻擊的子彈，誠實為上策，與其如此，不如好好一次完整說明為什麼威如科技在申請補助計劃時沒有依法揭露公職人員及關係人身分？