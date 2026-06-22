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2026恐蔣萬安「一個人的武林」？殷瑋曝接下來蔣團隊戰術

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前赴議會總質詢，右為台北市研考會主委殷瑋。記者胡經周／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安日前赴議會總質詢，右為台北市研考會主委殷瑋。記者胡經周／攝影。報系資料照

距年底選戰倒數不到半年，民進黨拍板立委沈伯洋出戰北市長選戰，已一個多月，不過近期的台北大縱走、公務員減壓、社子島等議題，親藍政治評論員朱凱翔認為，2026恐是爭取連任的蔣萬安「一個人的武林」，蔣萬安團隊如何因應？北市研考會主委殷瑋今接受網路節目專訪表示，蔣萬安還是持續推動市政。

2026九合一選舉

殷瑋今天上午接受朱凱翔誰來早餐專訪，殷表示，對於有人提出市政議題，沒有不喜歡回應的過程，市府甚至可以把「做得不夠好」的地方，回過頭來做到更好，但提出的市政議題，非是「新瓶裝舊酒」，因很多市府其實都已經在推動。

朱凱翔認為，沈伯洋正式參選後，拋出的選戰議題，看來就是「只剩下一張嘴」，恐怕沈伯洋再這樣選下去，2026選戰恐怕就是蔣萬安「一個人的武林」。不過對於國民黨議員秦慧珠認為，殷瑋站上第一線頻舌戰綠營，恐會「弱化」蔣萬安？殷瑋今天專訪時用議員侯漢廷稱「如果殷瑋是強的，表示蔣萬安『更強』」這個邏輯非常明確」回應。

殷瑋說，身為北市府的政務官，代表人民行使依法的職權外，政務官由市長蔣萬安任命，就應全力執行政務官的角色「為所應為、言所當言」，不僅研考會，北市府任何局處首長，都應用力為自己提出的政策辯護，這不是他的立場，這是蔣萬安的立場。

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