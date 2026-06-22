李四川赴大文山農會聯誼餐敘 憶深圳推茶葉險被掃光

國民黨新北市長參選人李四川今天出席大文山地區農會聯誼餐敘，除細數大文山地區茶葉、綠竹筍、黑豬肉及老街文化等特色產業外，也強調未來將持續協助農民推廣農產品、拓展銷售通路，讓優質農特產品走向更大市場。

李四川今中午出席大文山地區農會聯誼餐敘，在地議員黃心華、陳儀君及新北市議員參選人游皓麟等人均到場參與，李四川表示，自己不論過去在台北市或新北市服務期間，都與農會及農民保持密切互動，大文山地區除深坑豆腐聞名外，還有茶葉、綠竹筍、黑豬肉，以及老街文化與觀光資源，都是地方重要特色。他說，新店、坪林、石碇、雙溪等地的茶葉也相當有名，具有高度競爭力。

李四川回憶，過去擔任新北市副市長期間，曾帶領農會前往深圳推廣農產品，當時攜帶約60包大文山地區茶葉參展，現場甚至有企業人士表達希望全部買下，讓農會人員一度婉拒，希望保留展覽所需數量，顯示新北農產品深受市場肯定。

李四川表示，農民最關心的是生計與生活，政治人物應該站在協助農民的角度思考問題，積極替農產品尋找出路。他指出，近期鳳梨釋迦議題引發討論，但農民其實不懂政治，也不想管政治，只希望生活能過得更好，因此政府應以農民利益為優先，協助農產品行銷與拓展市場。

深坑區農會總幹事黃土水致詞時表示，大文山地區多屬山區，農路等基礎設施建設相當重要，需要市府持續投入資源協助。他提到，李四川提及過去承諾農會的600萬元補助尚未撥付，相信未來若有機會執政，相關建設與經費支持都能獲得重視。

黃土水也表示，大文山地區的文山包種茶是地方代表性農產品，期待未來透過市府協助行銷，進一步提升知名度與市場競爭力。他並提及三芝山藥、咖啡及竹筍等新北各地特色農產品，希望未來持續獲得市府協助推廣，帶動地方農業發展與農民收益。

致詞尾聲，黃土水帶領現場與會者高喊「川伯凍蒜」、「川伯市長」等口號，現場氣氛熱絡，餐敘期間，李四川也逐桌向與會農會幹部、理監事及地方人士敬酒致意，沿途不時有支持者主動上前握手、合影，現場頻頻高喊「市長好」、「川伯加油」、「凍蒜」等口號，互動熱絡，氣氛相當熱烈。

國民黨新北市長參選人李四川今天出席大文山地區農會聯誼餐敘。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席大文山地區農會聯誼餐敘。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）今天出席大文山地區農會聯誼餐敘，深坑區農會總幹事黃土水（右一）致贈包種茶。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天出席大文山地區農會聯誼餐敘，深坑區農會總幹事黃土水（右二）帶領大家高喊「川伯凍蒜」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席大文山地區農會聯誼餐敘。記者張策／攝影