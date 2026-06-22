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李四川談鳳梨釋迦爭議：沈伯洋不反對 蘇巧慧呢？

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席大文山地區農會聯誼餐敘，談及農產品行銷及鳳梨釋迦議題。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席大文山地區農會聯誼餐敘，談及農產品行銷及鳳梨釋迦議題。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席大文山地區農會聯誼餐敘，針對陸委會副主委梁文傑日前稱「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，以及民進黨台北市長參選人沈伯洋主張水果行銷應到沒有政治前提的地方等說法表示，未來將持續協助農民推廣農產品，並質疑沈伯洋不了解市政，同時也呼籲對手蘇巧慧表態是否支持相關說法。

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李四川表示，沈伯洋可能不了解市政，對市政沒有這麼熟悉，不管是在台北或新北，都一直在幫農民推銷所有農產品。未來他（李四川）與台北市長蔣萬安也一定會為農民推銷、尋找出路，讓農產品能夠銷售到外面去。

對於梁文傑所稱「台灣人不吃鳳梨釋迦」，李四川則指出，看起來沈伯洋本身並不反對這句話，他倒想問一問，民進黨新北市長參選人蘇巧慧同不同意這樣的說法。

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