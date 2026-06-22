蔣萬安指關心國政不表示要選總統 沈伯洋批：不肯回歸最簡單市政議題

台北市長蔣萬安近期拋出廢考監院、能源議題等國政議題，引發外界聯想有意迎戰2028年總統，不過本報專訪蔣萬安，他說關心這些議題不表示要選總統。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪說，蔣萬安一直針對國家議題發言，但卻不肯回歸最簡單市政議題，既然這是一場台北市長選舉，希望蔣萬安好好針對市政討論。

沈伯洋今在立院說，最近不管是跟淹水相關的議題，或之前講很久的北士科問題，蔣萬安好不容易出來在專訪回了其中一個點，但其實各式各樣不同議題，真的都希望蔣萬安親自回應，這些都是市政議題。當時對方一直說他最喜歡講中國議題，結果並沒有，現在看起來，最喜歡講國際議題、最喜歡講中國的，怎麼看好像都是蔣萬安。

沈伯洋指出，不管針對鳳梨釋迦、小貓熊，或是廢監院、軍購等議題，蔣萬安一直以來都針對國家議題發言，但卻不肯回歸最簡單的市政議題，包括商圈經濟如何振興、市場改建遺留的問題一直都得不到答案，既然這是一場台北市長選舉，希望蔣萬安好好針對市政討論。

至於蔣萬安昨稱沈伯洋想去北京交流，應與國民黨主席鄭麗文有很多共通話題。沈伯洋今回應，如果台灣要和中國交流必須要首都對首都，所以台北要交流是要跟北京，並非說他想去北京，蔣萬安事實查證要多注意，不管雙城論壇或鳳梨釋迦出口，都不能只鎖在一個國家，而是應該要和很多國家交流，尤其是和沒有政治前提的國家交流，向多個國家推銷，風險自然就分散。

媒體追問，民眾黨指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧涉家族企業補助與利益衝突爭議，蘇競辦指是烏龍指控。沈伯洋回應，顯然對方已經不太知道要攻擊什麼，只好用造謠，內容也開始針對家人，這樣是不健康的選戰，希望選戰回歸市政。他說，國民黨台北市長參選人李四川最近也很關心台北市交通，代表李四川還沒處理完，建議李四川回歸台北市把交通處理好。